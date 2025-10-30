「女子より女子♡な美容研究家」のキャッチコピーで、テレビ通販の商品プレゼンター、商品プロデュース、Voicyパーソナリティなどを務める藤本スバルさん。大学卒業後、演歌歌手を経てメーカーで20年間勤務し、化粧品営業責任者の経験を積んだのち独立。「肌トラブルに悩む中年オジさん」から美肌美容研究家への華麗な変身を遂げました。独自のスキンケアメソッドとともに、自分らしく・ありのままで生きる姿はSNSでもファンが多く、ファンミーティングには全国から参加者が。講演会は全国300回、延べ10,000人以上を集め、テレビ通販では1日で1億5,000万円の販売実績があります。藤本さんが伝えたい、今からでも、誰でも変われる！メイク・美肌術を連載します。第４回は「コンシーラーのお話」です

【写真】これは便利！愛用している9色入りのマルチコンシーラーパレット

隙のない透明感肌をつくる“仕込みメイク術”

これまで「透明感メイクの基本」では、ツヤを出すスキンケアや下地の選び方をお伝えしてきました。

今回は、至近距離でも隙のない美肌を演出するメイクの仕込みテクをお話しします。

「今日は絶対に肌を完璧に見せたい」「人と近くで話す予定がある」──

そんな日にこそ頼りたいのが、コンシーラーとコントロールカラーです。

透明感に、余計な影はいりません！

コンシーラーとコントロールカラーは“先塗り”が鍵

雑誌や番組などでよく見かけるのは、

「パウダーファンデーションの前」「リキッドファンデーションの後」にコンシーラーを使う方法。

でも私はあえて、どちらの場合も コンシーラーを先にのせるようにしています。

以前、私はリキッドファンデーション派なので、リキッドファンデーションの後に使っていたのですが、どうしても厚ぼったい印象になるのが嫌でした。

先にコンシーラーやコントロールカラーを仕込むことで、

ファンデーションを重ねたときに自然にぼかされ、厚塗り感が消えます。

逆に後から重ねると、どうしてもヨレたり浮いたりしやすいんです。

ですから、ベースをきれいに見せたい日は「先塗り」。

これだけで仕上がりの透明感がぐんと変わります。

“多色パレット”で肌悩みを自在に補正

私が愛用しているのは、9色入りのマルチコンシーラーパレット。

お知り合いのヘアメイクさんが使っていて、「それいいね」と。

上の3色がパープル・グリーン・オレンジのコントロールカラー。

下の6色は肌になじむベージュやブラウン系が揃っていて、

自分の肌に合う色を“その場で調合”できるんです。

例えば…

・シミ → ベージュ＋ダークベージュ

・小鼻の赤み → グリーン

・クマ → オレンジの上にベージュを重ねる

・くすみ → パープルの上にベージュを重ねる​

肌の部位ごとに微妙に色が違うし、日によって肌の色も変わるから1色では絶対に足りない。

でも多色パレットなら、「今日はこれとこれかな？」と筆で混ぜてぴったりの色を作れたり、違う色を薄く重ね付けしたりできます。

厚塗りせずに“欠点レス”肌を作るコツ”

コンシーラーで一番大切なのは、「色を重ねる量」ではなく「色の選び方」。

色が肌に合えば、ほんの少し乗せるだけで十分隠れるんです。

私も以前は「もっと塗らなきゃ隠れない」と思って厚塗りしていたのですが、

今はパレットの色を混ぜて、ぴったり合う色を薄くのせることで、

驚くほど自然にカバーできるようになりました。

「厚塗りなのに隠せない」を卒業して、

「軽いのにきれいに隠れる」肌づくりへシフトしていきましょう。

まとめ：透明感を出すには“隠す”より“整える”

今回のテーマは、「隠す」ではなく「整える」コンシーラー使い。

お肌の色ムラやくすみを丁寧に整えることで、ファンデーションを薄く重ねるだけで素肌感を生かした自然な肌印象を作れます。

透明感は厚塗りでは作れません。

光と影、色のニュアンスを少しずつ整えていくことで、

まるでカメラアプリのフィルターを使ったような肌に仕上がるんです。

ぜひ“マルチカラーのコンシーラー使い”で

隙のない透明感美肌を手に入れてくださいね。