2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している生瀬勝久のインタビューコメントが公開された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

生瀬が演じるのは、花田旅館の主人・花田平太。かつて朝ドラ『ブギウギ』で棚橋健二（タナケン）役を務めた生瀬は、「またお話をいただけてありがたかったです。前回出演した『ブギウギ』では標準語の役だったんですよ。だから今度こそ関西ことばなのかなと期待していたら、出雲ことばでした（笑）」とコメント。「出雲ことばは本当に難しくて、外国語のように丸暗記しないといけなくて」と苦労を明かした。

花田旅館の主人である平太については、「見ている方にとって等身大の人物じゃないかな」と語り、「池谷のぶえさんと夫婦役というのが心強いし、やっていて楽しいです。共演が多いので、なにをやっても応えてくれる信頼感がありますね」と現場の空気を明かす。

また、ヘブン先生（トミー・バストウ）との関係についても言及。「“異人さん”に慣れていないから、本当に怖いと思っているはず。外国人が来たら当時の日本人はどうなっていたかという典型」としつつ、「ヘブン先生はストレートに感情をぶつけてくるから、『なんだよ～！ こっちは笑顔で接しているのに！』と思うんじゃないですかね」と笑顔で語った。

撮影現場については、「最初は『ちょっと暗くないですか!?』と思いました。セットの家に天井をつけているんですよね」と裏話を披露。「昔は電気がないから、変にクリアに見えてしまうよりきっとリアルなんじゃないかな。それに、画面は暗めでも出ている人が明るいからいいんじゃないかと思っています」と語る。

ヒロイン・髙石あかりについては、「スタッフさんに『髙石さんそろそろ疲れてきたんじゃない？』とリサーチしたのですが、非常に元気でポジティブとのことで安心しました」と笑い、「10カ月近く走り続ける体力というのもヒロインには必要。どんどん成長していってほしい」とエールを送った。

