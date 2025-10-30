獅子座は恋愛成就の予感！山羊座は年下を狙うと◎ 10/30〜11/11【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】
10月30日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！
■月星座を調べるには？
月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。
正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。
■月星座が「牡羊座」のあなた
シングルさんはフレンドリー作戦で。友達を増やしたり、友だちを巻き込んだりして、恋につなげましょう。カップルさんはお相手の欠点も受け入れる広い心で。
♡ツラ恋の処方箋
許さないっていうのが一番ダメかも。
■月星座が「牡牛座」のあなた
シングルさんは婚活吉。オンラインのお相手探しもいいでしょう。年上が狙い目です。カップルさんは結婚に向かって、具体的な話をするといいとき。
♡ツラ恋の処方箋
重いほうがいいときがある。それが今。
■月星座が「双子座」のあなた
シングルさんは友達のなかから、今後、恋人に発展する人がいるみたいよ？ カップルさんはお互い、将来の夢を好き勝手に語り合うといいんじゃないかな。
♡ツラ恋の処方箋
もっと夢見ていいから。
■月星座が「蟹座」のあなた
シングルさんは価値観が違う人を、ムリに好きになろうとしなくてもいいですからね。カップルさんはお互いの価値観や認識のズレを認め合うのが大事。
♡ツラ恋の処方箋
恋しても結婚しても、2人は他人だということをプラスの意味で忘れないでくださいね。
■月星座が「獅子座」のあなた
シングルさんは恋愛成就の予感。お互い好きなことやって、時間が合うときに会う関係が理想。カップルさんはお互い、対等でいられるのが幸せって感じ。
♡ツラ恋の処方箋
依存せず、自立した関係を目指しましょう。
■月星座が「乙女座」のあなた
シングルさんは現実を見ながら、お相手を探すとよさそう。片思いさんは今の関係をキープ。カップルさんはお互い忙しいかも。そこでイライラしないでくださいね。
♡ツラ恋の処方箋
自分ばっかりツラいと思わないように。みんな一緒だから。
■月星座が「天秤座」のあなた
シングルさんはアプリやSNSなどで出会ったステキな人と、恋が始まっちゃうかも。カップルさんはラブラブ。一緒になんでもおもしろがれる関係っていいですよね。
♡ツラ恋の処方箋
もっと楽しめばいいのに。
■月星座が「蠍座」のあなた
シングルさんは出会いが欲しいなら、見た目やマインド、環境を変えましょう。カップルさんはどちらかの身辺に変化が起きて、ちょっと会いづらくなりがち。
♡ツラ恋の処方箋
環境の変化って、たまに起こるから、あんまり心配しないでくださいね。
■月星座が「射手座」のあなた
シングルさんはSNSやアプリで会話が楽しい人を絞り込んでいくとよさそう。片思いさんもまずはお相手と楽しく話せるように。カップルさんはいい感じ。
♡ツラ恋の処方箋
マイナスな発言は禁物。前向きに！
■月星座が「山羊座」のあなた
シングルさんは年下を狙ってみたら？ 片思いさんもお相手が年下ならうまくいきそう。カップルさんはお互い、自由にやりたいことをやったらいいよね。
♡ツラ恋の処方箋
なんか新しいこと、始めてみるといいですよ。
■月星座が「水瓶座」のあなた
シングルさんは他者と自分を比べないこと。自分の信念を貫くなかで、気の合う人が出てくるから。カップルさんはお互いのキャラを認め合えるいい関係。
♡ツラ恋の処方箋
自分は自分。それを信じて生きてみて！
■月星座が「魚座」のあなた
シングルさんは危険な恋が迫っているから、気をつけてくださいね。お相手の身元は要確認。カップルさんは「これでいいのかな？」って不安になるかも。その気持ちをスルーしないでくださいね。
♡ツラ恋の処方箋
ツラい時期は、次のステップに進むために必要な準備のための時期だと思ってくださいね。道は開けます！
（藤島佑雪）