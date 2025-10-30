トランプ大統領との日米首脳会談を終えた高市首相ですが、今度は、31日にも中国の習近平国家主席と韓国で初めての首脳会談を行うことで調整していることがわかりました。

■トランプ大統領の腕に高市首相の手が…

3日間の日本訪問を終え、ホテルを後にしたアメリカのトランプ大統領。車内では、電話をしながら手を振る姿も見られました。

羽田空港に到着し、大統領専用機に乗り込む際には、2回大きくガッツポーズをして機内へ入りました。富士山をのぞみながら、次の訪問地・韓国へと向かいました。

そして日米首脳会談から一夜明け、日米の防衛トップが会談。2人が着ていたのは、小泉防衛相の地元・横須賀が発祥とされる「スカジャン」でした。

ホワイトハウスがSNSに公開した写真。日米の首脳が話しながら階段を下りています。トランプ大統領の腕には高市首相の手が添えられていました。

トランプ大統領

「彼女は素晴らしい女性だ。非常に鋭く賢くエネルギッシュだ。日本史上初の女性の首相だ。偉大なリーダーとしてやっていくだろう」

■金色の王冠にアメリカ産牛肉も…韓国流おもてなし 金総書記との会談は

アジア歴訪中のトランプ大統領。最初の訪問地・マレーシアから日本に3日間滞在し29日、最後の訪問地・韓国へ渡りました。

飛行機から出ると、ここでもガッツポーズ。今回、トランプ大統領は「国賓」として迎えられました。トランプ大統領のテーマソングとも言える「YMCA」が演奏され、ここから韓国流のおもてなしがスタート。

米韓首脳会談の会場に到着すると、李在明大統領はがっちりと握手をしました。李大統領がつけていたのは、金色のネクタイ。実は、今回のために特別に作られたもので、トランプ大統領が好む金色にしたといいます。

歓迎式典後、テーブルの上に置かれていたのは、金色に輝く王冠です。古代朝鮮の王族がつけていた冠をイメージして作られたもので、トランプ大統領にプレゼント。



韓国 李在明大統領

「韓国の国民からトランプ大統領に、特別に感謝の気持ちを込めて贈ります」

さらに、アメリカ大統領として初めて韓国の最高勲章を授与。これにはトランプ大統領も…

トランプ大統領

「とても美しい。今すぐ身につけたい」

そして、米韓首脳会談が始まりました。その冒頭、トランプ大統領が口にしたのは、北朝鮮をめぐる問題です。

トランプ大統領

「朝鮮半島が正式に戦争状態にあることを承知している。私たちはどう対応するのか検討する」

2019年の米韓首脳会談の際、SNSで呼びかける形で急きょ、トランプ大統領と金正恩総書記の会談が実現しました。拉致被害者家族ともサプライズで面会したトランプ大統領だけに、今回も注目されていましたが…

トランプ大統領

「金正恩総書記をよく知っている。私たちはいい関係だが、日程が合わなかった」

今回は、実現しませんでした。

その後、行われた晩さん会では、トランプ大統領の息子が経営するワイナリーのワインが出されたといいます。昼のワーキングランチに出されたのはアメリカ産の牛肉。

日本と同様、随所にトランプ大統領が喜びそうなおもてなしをしていました。

■米中首脳会談 高市首相も習主席と会談で調整

そして30日に行われる予定なのが、トランプ大統領と中国の習近平国家主席の米中首脳会談です。関税問題がくすぶるなか…

トランプ大統領

「中国の習近平国家主席と会談する。非常に良い会談になるだろう。明日の朝を楽しみにしている」

また日中関係筋などによりますと、日中両政府は31日、高市首相と習近平国家主席が初めての首脳会談を行うことで調整していることが29日夜、明らかになりました。

中国は、高市首相について「タカ派の政治家」とみて警戒していましたが、日米首脳会談で直接的に中国を非難するメッセージがなかったことなどから、首脳会談の開催へとかじを切ったとみられます。

（10月29日放送『news zero』より）