洪水に見舞われたハイチ南西部レカイの道路を歩く女性/Patrice Noel/Reuters

（ＣＮＮ）ハイチの民間防衛局は２９日、ハリケーン・メリッサの影響で、少なくとも２３人が死亡、１７人が負傷、１３人が行方不明になっていると発表した。

死者のうち２０人は南部プチゴアーブで発生した。現地は川の氾濫（はんらん）による広範囲な洪水に見舞われていた。当初首長が発表した死者数は２５人だったが、その後修正された。死者のうち１０人は子ども。プチゴアーブでの行方不明者は１０人となっている。

現地では雨が７、８日続き、降り始めからの総雨量は３００ミリを超えると推定されている。

メリッサが５段階中で最も強い「カテゴリー５」の勢力で通過したジャマイカでは、通信や電力などのインフラが大きな影響を受けた。政府によると、国の７７％で停電となっている。同国ではメリッサ上陸前に３人の死亡が確認されている。

当局によると、空港の再開に向けて取り組む中、人道支援物資などを積載した便や商業便が近く到着する見込みという。

米国務省は被災した各国に災害対応チームを派遣すると発表した。

米国立ハリケーンセンター（ＮＨＣ）によると、米東部時間午後５時現在、メリッサはカテゴリー１のハリケーンで、バハマ諸島ロングアイランドの南岸沖に位置している。