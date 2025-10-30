¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×µÈÂôÎ¼¤é¥É¥¿¥Ð¥¿¤ËÊ¨¤¯¡Ö¤´¤«¤¤¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¥«¥ª¥¹¡×¡ÖÇ»Ì©¤Ê15Ê¬¡×¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè24ÏÃ¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤·¤¸¤ßÇä¤ê¤Ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤òË¬¤ì¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¤ÎÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤ä¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¡¢¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÂÚºß¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È½ù¡¹¤Ë¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¦¥á¤ÎÌÜ¤Î¼ð¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢À¤ÏÃÌò¤Ç¤¢¤ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Ø¥Ö¥ó¤ËÈò¤±¤é¤ì¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Î¼ø¶ÈÆâÍÆ¤òÏÃ¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ó¿¥¤ò¸«¤«¤±¤¿¥È¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥óÃµ¤·¤ò¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÍ·³Ô¤Ë¤¤¤Æ¡¢¾ã»Ò¤ä¤¤¤±¤Æ¤¢¤ë²Ö¡¢·Ý¼Ô¤ÎÃåÊª¤äÈ±¤ä¤«¤ó¤¶¤·¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÉ÷Ï¤¤ÏÃÏ¹ö¡ª¤¤¤äÅ·¹ñ¡ª¡×¡ÖÅòÆÝ¤Ç±£¤¹w¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡¢ÅòÆÝ¤ß¡ª¡×¡Ö³áÃ«¤µ¤óÍÇ½¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÌÜ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¸¸ÌÇ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤éÁá¤¯°å¼Ô¤Ë¿Ç¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æº¸ÌÜ¼ºÌÀ¤·¤¿¤ó¤À¡Ä¡Êµã¡Ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤ì¤ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¡×¡Ö¶äÆóÏº¤Î¤³¤ÈÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¥Ê¥ß¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¶Ó¿¥¡×¡Ö¥Î¡¼¥×¥í¥Ö¥ì¥àw¡×¡Ö5²ó¤â¡©¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¢¡¼¤½¤Ã¤Á¤Î¸í²ò¤«w¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤ÅÐ¾ì¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤óÉÔØâ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÈ×ÀÐ¡¢¸íÇ§ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ä¡×¡Öº£Æü¤Ï¤´¤«¤¤¤¬Â¿¤¤¤Ê¤¢w¡×¡Ö¤È¤³¤È¤óÉÔØâ¤ÊµÈÂôÎ¼¤¬¸«¤ì¤ÆºÇ¹â¤À¤Êw¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÊË«¤á¤Æ¤ë¡Ë¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤â¤é¤¤»ö¸Îw¡×¡Ö¥«¥ª¥¹¾õÂÖw¡×¡Ö¤¢¡¼ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¡¶Ó¿¥º£Æü¤â²µ¡×¡ÖÇ»Ì©¤Ê15Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£