Nornis 3rd Single「Prologue」発売＆収録曲「優しい君へ (Chamber Arrangement)」デジタル配信開始！
戌亥とこ、町田ちま2名による女性ボーカルユニット・Nornisの3rd Single「Prologue」がリリースされ、収録曲「優しい君へ (Chamber Arrangement)」のデジタル配信がスタートした。本楽曲は作詞をfifi léger、作曲をTHE CHARM PARK、編曲を瀬恒啓が担当している。
あわせて、「Circle of stars」のライブ映像がNornis公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開。Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」で披露した「Circle of stars」を、改めて楽しんでほしい。
https://nornis.lnk.to/prologue_dgPR
●リリース情報
Nornis 3rd Single
「Prologue」
10月29日発売
【初回限定盤（2CD）】
品番：POCS-39056/7
価格：￥2,420（税込）
＜DISC1＞(全形態共通)
M1. Prologue
M2. 優しい君へ
M3. 優しい君へ (Chamber Arrangement)
＜DISC2＞
M1. Abyssal Zone (Duet ver.)
M2. Transparent Blue (Duet ver.)
M3. Goodbye Myself (Duet ver.)
【通常盤（CD）】
品番：POCS-30030
価格：￥1,650（税込）
にじさんじオフィシャルストア セット販売商品
Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」[Blu-ray]
品番：NJSJ-70003
価格：￥9,350（税込）
＜収録内容＞
本編：Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」(夜公演)
特典映像1： Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」(昼公演ダイジェスト)
特典映像2：Documentary of Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」
https://nornis.lnk.to/prologuePR
購入特典について
※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。
※一部オンラインショップでは特典付き商品ページがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品ページよりお買い求め下さい。
※一部、特典がつかない店舗もございますので、詳しくは対象店舗様へお問い合わせください。
各販売店にて発売記念店頭コーナー設置中！
Nornis 3rd Single「Prologue」の発売を記念して、一部販売店にて店頭コーナーを設置しております。
各店舗の店頭コーナー設置は期間限定となりますので、お買い求めの際にぜひご覧ください。
Nornis公式X
https://x.com/_Nornis