災害関連死をゼロにしようと、佐賀県で災害時に素早く質の高い避難所をつくる実証実験が行われています。合言葉は「TKB48」。トイレ・キッチン・ベッドを48時間以内に設置することです。

28日、佐賀県唐津市に集まった15台のトラック。



■中村安里アナウンサー

「今、トラックが出発しました。避難生活に必要な道具を乗せて、隣の伊万里市へと向かいます。」



線状降水帯が発生し、佐賀県伊万里市などに記録的大雨が降った想定で、唐津市の備蓄基地から伊万里市の避難所に資材が届けられ、早速シェルターなどの設置が始まりました。

この実証実験は、避難所の環境改善を目指すスタートアップ企業「シェルターワン」が日本各地で行っているもので、九州では初めてです。今回は、災害支援団体や自治体の職員などおよそ200人が参加しました。



■参加者

「ネジで留めるだけで簡単に建つので、災害時でも手でできる。手作業でできるところが簡単だと思いました。」



■中村アナウンサー

「今、最後のパーツがはめられました。45分ほどで設営が完了したようです。」

完成したのは、風や雪の影響を受けにくい丸い形のシェルターです。



■シェルターワン・児島功 社長

「避難所なのですが、今までの日本の避難所と違って普段の生活ができる、いわゆる『TKB』が全部そろった避難所です。」

「TKB」とは、災害が多いイタリアで避難生活に欠かせないと考えられている、トイレやシャワー、キッチン（食事）、ベッドを指します。これらをあらかじめ備蓄し、発災後48時間以内に設置を目指すのが「イタリア型避難所」です。日本の災害支援団体は「TKB48」という合言葉を提唱しています。

シェルターの中に入ってみました。



■中村アナウンサー

「意外と広いですね。天井が高いですし、さらに、空が見えるようになっているので開放感があります。きょうは外が少しひんやりとしていますが、この壁があるだけで寒さが和らぎます。」

近くにはトイレやシャワー、調理設備も準備されています。これら一式がセットで素早く設置されることも「イタリア型」の特徴です。

この避難所で29日からおよそ60人が1泊を過ごし、避難生活を体験します。段ボールベッドを組み立てた参加者に、感想を聞きました。



■参加者

「簡単です。（力は）全く要らない。ワンタッチでぱっと。」

昼食は複数人が輪になって、おしゃべりしながら食べるのも「イタリア型」です。



■参加者

「被災して周りとしゃべれないのは良くないと思うので、少しでもしゃべることで自分の気持ちも良くなると思います。」



「TKB48」を提唱し、災害時の避難生活について検証などを行っている団体の代表は、イタリアでの災害支援の経験から、命を守るためには避難所の環境が重要だと話します。

■避難所・避難生活学会 水谷嘉浩 代表

「（日本では）せっかく命が助かった被災者が、避難所に集まってきて避難生活をする中で亡くなってしまう災害関連死が全く食い止められていない。（イタリアは）日本の避難所と比べてあまりにもレベルが違い、非常に環境が整っていて、被災者なのに笑顔という避難所でした。」



シェルターワンの社長は、実際に自治体などがシェルターなどを導入するためには費用面が今後の課題だとする一方で、避難所を運用する訓練を続けていくことが必要だと考えています。



■シェルターワン・児島功 社長

「これを単発で終わらせたくない。この実証実験・訓練は必ず災害時に役に立つものにしないといけない。災害時に適応できることを目標に、今後の活動を続けていきたいと考えています。」



災害時でも我慢せず避難所に快適さを求める「イタリア型」の考え方が、避難者の命を守る一つのカギとなりそうです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月29日午後5時すぎ放送