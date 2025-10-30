ドジャース 地元ロサンゼルス最終戦を制して王手をかけるか



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月29日（水）（日本時間30日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

大谷翔平（31）が打ち込まれ、思わね形でブルージェイズに並ばれたドジャース。ドジャー・スタジアムで行われるワールドシリーズ第5戦は今季のロサンゼルスでの最終ゲーム。それだけに勝って敵地へと向かいたい。

明日の先発はドジャースがスネル（32）、ブルージェイズがイェサベージ（22）という第1戦と同じ組み合わせ。

第1戦は5回に集中打を浴びたことで敗れたスネルとしては2巡目を迎えた打線をどう抑えるかがカギになるだろう。

打撃面ではイェサベージの攻略がポイントに。前回は初対戦で苦労したが、今回は2度目ということで慣れが見込めるはず。スミス（30）、キケ・ヘルナンデス（34）ら第1戦で活躍した選手を中心に突破口を開きたい。

また、リードオフマンを務める大谷もポイント。トップバッターとして出塁することを心がければ後続の打者たちによってホームまで帰れる可能性が上がる。再びの大爆発でロサンゼルスのファンをアッと驚かせたい。

世界一へより近づくであろう第5戦は日本時間30日、午前9時からプレーボールを予定している。

