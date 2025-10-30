日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3163（+17.0　+0.54%）
ホンダ　1588（+4.5　+0.28%）
三菱ＵＦＪ　2291（+10.5　+0.46%）
みずほＦＧ　5048（+48　+0.96%）
三井住友ＦＧ　4111（+30　+0.74%）
東京海上　5761（-10　-0.17%）
ＮＴＴ　159（-0.1　-0.06%）
ＫＤＤＩ　2430（-4　-0.16%）
ソフトバンク　216（-1.0　-0.46%）
伊藤忠　8769（+4　+0.05%）
三菱商　3663（+4　+0.11%）
三井物　3753（+23　+0.62%）
武田　4206（-28　-0.66%）
第一三共　3887（+22　+0.57%）
信越化　4597（-32　-0.69%）
日立　4888（+38　+0.78%）
ソニーＧ　4304（-11　-0.25%）
三菱電　4185（+31　+0.75%）
ダイキン　17916（-119　-0.66%）
三菱重　4448（0　0.00%）
村田製　3003（-46　-1.51%）
東エレク　32259（-231　-0.71%）
ＨＯＹＡ　23860（+5　+0.02%）
ＪＴ　4903（-5　-0.10%）
セブン＆アイ　1928（-7.5　-0.39%）
ファストリ　55154（-316　-0.57%）
リクルート　7484（-96　-1.27%）
任天堂　12922（-18　-0.14%）
ソフトバンクＧ　27084（-231　-0.85%）
キーエンス（普通株）　62014（-36　-0.06%）