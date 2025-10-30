日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3163（+17.0 +0.54%）
ホンダ 1588（+4.5 +0.28%）
三菱ＵＦＪ 2291（+10.5 +0.46%）
みずほＦＧ 5048（+48 +0.96%）
三井住友ＦＧ 4111（+30 +0.74%）
東京海上 5761（-10 -0.17%）
ＮＴＴ 159（-0.1 -0.06%）
ＫＤＤＩ 2430（-4 -0.16%）
ソフトバンク 216（-1.0 -0.46%）
伊藤忠 8769（+4 +0.05%）
三菱商 3663（+4 +0.11%）
三井物 3753（+23 +0.62%）
武田 4206（-28 -0.66%）
第一三共 3887（+22 +0.57%）
信越化 4597（-32 -0.69%）
日立 4888（+38 +0.78%）
ソニーＧ 4304（-11 -0.25%）
三菱電 4185（+31 +0.75%）
ダイキン 17916（-119 -0.66%）
三菱重 4448（0 0.00%）
村田製 3003（-46 -1.51%）
東エレク 32259（-231 -0.71%）
ＨＯＹＡ 23860（+5 +0.02%）
ＪＴ 4903（-5 -0.10%）
セブン＆アイ 1928（-7.5 -0.39%）
ファストリ 55154（-316 -0.57%）
リクルート 7484（-96 -1.27%）
任天堂 12922（-18 -0.14%）
ソフトバンクＧ 27084（-231 -0.85%）
キーエンス（普通株） 62014（-36 -0.06%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3163（+17.0 +0.54%）
ホンダ 1588（+4.5 +0.28%）
三菱ＵＦＪ 2291（+10.5 +0.46%）
みずほＦＧ 5048（+48 +0.96%）
三井住友ＦＧ 4111（+30 +0.74%）
東京海上 5761（-10 -0.17%）
ＮＴＴ 159（-0.1 -0.06%）
ＫＤＤＩ 2430（-4 -0.16%）
ソフトバンク 216（-1.0 -0.46%）
伊藤忠 8769（+4 +0.05%）
三菱商 3663（+4 +0.11%）
三井物 3753（+23 +0.62%）
武田 4206（-28 -0.66%）
第一三共 3887（+22 +0.57%）
信越化 4597（-32 -0.69%）
日立 4888（+38 +0.78%）
ソニーＧ 4304（-11 -0.25%）
三菱電 4185（+31 +0.75%）
ダイキン 17916（-119 -0.66%）
三菱重 4448（0 0.00%）
村田製 3003（-46 -1.51%）
東エレク 32259（-231 -0.71%）
ＨＯＹＡ 23860（+5 +0.02%）
ＪＴ 4903（-5 -0.10%）
セブン＆アイ 1928（-7.5 -0.39%）
ファストリ 55154（-316 -0.57%）
リクルート 7484（-96 -1.27%）
任天堂 12922（-18 -0.14%）
ソフトバンクＧ 27084（-231 -0.85%）
キーエンス（普通株） 62014（-36 -0.06%）