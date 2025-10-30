東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値152.73 高値153.06 安値151.54
154.87 ハイブレイク
153.96 抵抗2
153.35 抵抗1
152.44 ピボット
151.83 支持1
150.92 支持2
150.31 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1601 高値1.1666 安値1.1578
1.1740 ハイブレイク
1.1703 抵抗2
1.1652 抵抗1
1.1615 ピボット
1.1564 支持1
1.1527 支持2
1.1476 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3194 高値1.3281 安値1.3141
1.3410 ハイブレイク
1.3345 抵抗2
1.3270 抵抗1
1.3205 ピボット
1.3130 支持1
1.3065 支持2
1.2990 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7999 高値0.8020 安値0.7926
0.8131 ハイブレイク
0.8076 抵抗2
0.8037 抵抗1
0.7982 ピボット
0.7943 支持1
0.7888 支持2
0.7849 ローブレイク
