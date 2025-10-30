東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値152.73　高値153.06　安値151.54

154.87　ハイブレイク
153.96　抵抗2
153.35　抵抗1
152.44　ピボット
151.83　支持1
150.92　支持2
150.31　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1601　高値1.1666　安値1.1578

1.1740　ハイブレイク
1.1703　抵抗2
1.1652　抵抗1
1.1615　ピボット
1.1564　支持1
1.1527　支持2
1.1476　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3194　高値1.3281　安値1.3141

1.3410　ハイブレイク
1.3345　抵抗2
1.3270　抵抗1
1.3205　ピボット
1.3130　支持1
1.3065　支持2
1.2990　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7999　高値0.8020　安値0.7926

0.8131　ハイブレイク
0.8076　抵抗2
0.8037　抵抗1
0.7982　ピボット
0.7943　支持1
0.7888　支持2
0.7849　ローブレイク