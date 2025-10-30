オリックスから戦力外通告を受けた佐野皓大さん（29）が29日（日本時間30日）、ドジャースタジアムを訪れ、かつてともに戦ったドジャース・山本由伸投手（27）を激励した。

背番号「18」のユニホームを羽織ってグラウンドに。試合前のキャッチボールを見て、スタンドから会話も交わした。山本とは渡米後も連絡を取り合い、今回のワールドシリーズも招待を受けたという佐野さん。「戦力外になったら、行こうと思っていたんで。ワールドシリーズ進出が決まったら行こうと思っていた」と話した。山本が先発したトロントでの第2戦から観戦を続け、この日で4試合目となるが、次回先発が予想される第6戦の観戦予定はない。「さすがに金額も金額なので。来ただけで」と笑った。

佐野さんは14年ドラフト3位で大分高からオリックスに入団。16年4位で都城高から入団した山本とは、同じ高卒で担当スカウトが同じ山口和男氏だったこともあり、最初から意気投合した。「ずっと、かわいがっていたというか、まあ一緒に食事行ったりしていたので。思い出というか2軍時代はよく一緒にいたなっていう。僕は3年目でもうピッチャーで、もう腐ってたんで（笑）。その時期も僕の弱音を聞いてもらいながら、友達みたいな話もしました」。佐野さんは投手として入団したが、4年目からは野手に転向。19年からは4年連続で60試合以上に出場し、21年からのチームの3連覇に貢献した。

海を渡り、メジャーでもトップクラスの投手となった山本について「今でも話して変わることはない。由伸の映像とかよく見るけど、話していても、こいつ凄くなったなという感じもしない。偉そうにするわけでもなく、変わった感じはないです」と言う。ボールにサインを入れてもらったが、スタンドでボールをキャッチすることができなかった。抜群の制球力で試合をコントロールする右腕に「コントロール悪いですアイツ。上に投げるのは苦手みたいです」とジョークを投げかけ、さわやかに笑った。

佐野さん自身の今後は未定。「まだ全然。急いではないです。いろんなことを考えながら、いろんなものを見て。刺激ももらえたかなと」と話し、野球には「携わっていきたい」と力を込めた。海の向こうで奮闘するかわいい後輩の姿を刺激に、次の進路で全力を尽くしてまい進していく。