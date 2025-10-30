東武百貨店 船橋店「第36回にっぽんの味」で″作りたて″の赤福餅がその場で味わえる！

伊勢のお土産で有名な「赤福」は、2025年10月30日から11月5日まで東武百貨店 船橋店で開催される「第36回にっぽんの味」に出店。作りたての赤福餅をその場で味わえる実演販売がを実施されます。

会場ではイートインのほか、お土産も購入可能

関東ではなかなか味わう機会が少ないという「赤福餅」の実演販売を実施。作りたてならではのやわらかい餅と、なめらかなこしあんの味わいを、香り高い抹茶やほうじ茶と一緒に楽しめます。イートインで提供されます。

また、赤福の和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」の「あずきコルネ 和三盆クリーム」や「栗コルネ」など、秋の味覚を味わえる和洋菓子を用意しています。

■出店概要

期間：10月30日〜11月5日

場所：東武百貨店 船橋店（千葉県船橋市）6階 イベントプラザ

時間：10時〜19時（最終日は18時閉場）

■イートインで提供

・赤福餅（2個）ほうじ茶付き

・赤福餅（2個）抹茶セット

・あずきコルネ 和三盆クリーム あずき茶セット

・栗コルネ あずき茶セット ※東武百貨店 船橋店に初登場

■お土産

・赤福餅（12個入）

・白餅鄢餅

・あずきコルネ 和三盆クリーム

・栗コルネ ※東武百貨店 船橋店に初登場

・燦（さん）マロン餅 ※新商品

・燦いちご餅／燦チョコ餅

・栗どらやき ※東武百貨店 船橋店に初登場

・季（とき）の羊羹 栗

・おかげ犬サブレ

・赤福ぜんざい（1食入／3食入）

・赤福ほうじ茶ティーバッグ

完売次第終了です。天候や交通事情などにより、販売開始時間や商品内容が変更される場合があります。

