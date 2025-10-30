東武百貨店 船橋店「第36回にっぽんの味」で″作りたて″の赤福餅がその場で味わえる！
伊勢のお土産で有名な「赤福」は、2025年10月30日から11月5日まで東武百貨店 船橋店で開催される「第36回にっぽんの味」に出店。作りたての赤福餅をその場で味わえる実演販売がを実施されます。
会場ではイートインのほか、お土産も購入可能
関東ではなかなか味わう機会が少ないという「赤福餅」の実演販売を実施。作りたてならではのやわらかい餅と、なめらかなこしあんの味わいを、香り高い抹茶やほうじ茶と一緒に楽しめます。イートインで提供されます。
また、赤福の和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」の「あずきコルネ 和三盆クリーム」や「栗コルネ」など、秋の味覚を味わえる和洋菓子を用意しています。
■出店概要
期間：10月30日〜11月5日
場所：東武百貨店 船橋店（千葉県船橋市）6階 イベントプラザ
時間：10時〜19時（最終日は18時閉場）
■イートインで提供
・赤福餅（2個）ほうじ茶付き
・赤福餅（2個）抹茶セット
・あずきコルネ 和三盆クリーム あずき茶セット
・栗コルネ あずき茶セット ※東武百貨店 船橋店に初登場
■お土産
・赤福餅（12個入）
・白餅鄢餅
・あずきコルネ 和三盆クリーム
・栗コルネ ※東武百貨店 船橋店に初登場
・燦（さん）マロン餅 ※新商品
・燦いちご餅／燦チョコ餅
・栗どらやき ※東武百貨店 船橋店に初登場
・季（とき）の羊羹 栗
・おかげ犬サブレ
・赤福ぜんざい（1食入／3食入）
・赤福ほうじ茶ティーバッグ
完売次第終了です。天候や交通事情などにより、販売開始時間や商品内容が変更される場合があります。
東京バーゲンマニア編集部