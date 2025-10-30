『アメトーーク！』出川哲朗の持ち込み企画を開催！芸人たちの“テレビの観方”が丸わかり

10月30日（木）の『アメトーーク！』では、「自分のオンエア観るの大好き芸人」が放送される。

自分が出演した番組を必ずチェックする「自分のオンエア観るの大好き芸人」が大集結。

企画を持ち込んだ出川哲朗を筆頭に、品川祐（品川庄司）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、藤本敏史（FUJIWARA）、新山（さや香）、橋本直（銀シャリ）、高野正成（きしたかの）が、「自分を観るのは恥ずかしい」という“観ない派芸人”の陣内智則、津田篤宏（ダイアン）に物申す。

「オレはこんな風に観ている!!」では、「月の半分はロケで東京にいないから、奥さんが寝静まった後に観る」という出川や、「そんなにテレビに出ていないから3周くらい観る」という品川、「家で観られないときは、外出先でまずエゴサーチする」という橋本など、普段のオンエアチェックの様子が明らかに。

「自分のファンなので、ある意味推し活なんです」という新山だが、唯一まだ観ることができていないものがあると言い始めて…。

そんななか、芸人たちから一斉に「高野と津田は似たタイプ」と言われた“津田VS高野”のキレ芸バトルが勃発。

さらに、「ガヤを主戦場にやっている」という藤本が、自分の発言を生かしてくれる最近のテロップ事情について「スタッフに感謝！」と熱く語るほか、「自分が失敗したのを観たくない」という陣内＆津田に、芸人たちが“それでも観たほうがいい理由”を力説するひと幕も。

また、「自分でCMまたぐとか、次回予告に自分が使われているとうれしい」という出川の言葉に、品川と藤本は「オレたちは『アメトーーク！』の予告で使われない」とポツリ。

はたして、2人が自己分析したその理由とは？

「何度も見返すあのシーン!!」では、芸人たちが何度もリピートしているというお気に入りのシーンをVTRと合わせて発表する。

出川は『アメトーーク！』での神がかった事件をセレクト。久保田は「普段自分がやらないことをやった」というシーンを挙げ、思わず自画自賛。

さらに、これまで“観ない派”だった蛍原徹の意識が変わった瞬間など、芸人たちのテレビの観方が丸わかりの1時間だ。