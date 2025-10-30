¸½Âå¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤µÙÂ©¤ò¤È¤ì¤ì¤Ð"½½Ê¬"¤Ê¤Î¤«
¡Ö»Å»ö¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËµÙ¤Þ¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÙÂ©¤Ï¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¡×¤Ë¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê²èÁü¡§Peak River / PIXTA¡Ë
¿ÍÀ¸¤Î42¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òµÙÂ©¤ËÈñ¤ä¤¹£±Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÎã
¡Ö»Å»ö¡¢²È»ö¡¢°é»ù¡¢²ð¸î¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Öµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¤Ä¤¤¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤ä¡È´èÄ¥¤ë¡É¤³¤È¤ËÈè¤ì¤¿¡×¡¼¡¼¡£
Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¡Ê¥Ð¡¼¥ó¥¢¥¦¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØBURNOUT: The Secret to Unlocking the Stress Cycle¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ê¥´¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥Ê¥´¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤Î»ÐËå¤Ï¡¢¡Öµ¤ÎÏ¤äº¬À¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿±þ¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¡Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î¡ØÍ¿¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¤â¤¦ÌµÍý¡Ä ³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¼«Ê¬¤òµß¤¦½èÊýäµ¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢µÙÂ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
1Æü16»þ´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¾ì¹ç
¥½¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢¹â¼ýÆþ¤ÎÀìÌç¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü16»þ´Ö¡¢½µ6Æü¤ÏÆ¯¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢1Ç¯¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¿Í¤Ï¡¢¼ºÇÔ¼Ô¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥£¡¼¤Ï¤³¤Î¡È¥²¡¼¥à¡É¤òÄ¹¤¤´Ö¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢ÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë²Ê³Ø¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×Èà½÷¤Ï¸¦µæÏÀÊ¸¤ÎÂ«¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÁÏÂ¤À¡¢À¸»ºÀ¡¢Àµ³ÎÀ¤¬¤¢¤¬¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢Á´ÈÌÅª¤Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¡×
¾å»Ê¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂ¾¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎTED¥È¡¼¥¯¡ÊÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤Î°ì¼ï¡Ë¤ò¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Æ±Î½¿ô¿Í¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í»öÉô¤Ë¤«¤±¤¢¤Ã¤Æ¿çÌ²¤ÎÀìÌç²È¤ò¾·¤¡¢¿çÌ²¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿À·Ð²Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Å»ö¤Î½¬´·¤òÊÑ¤¨¡¢ÁÏÂ¤À¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¾å¸þ¤¯¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥£¡¼¤Ï¿¦¾ì¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¨¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿ÁÏÂ¤À¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹»þ´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÈÇ¾¤¬º£Æü¤Î»Å»ö¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¸À¤¦¤È¡¢Èà½÷¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö20»þ´Öµ¯¤¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢1Æü¤Ë20»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÊÛ¸î»Î¤ò¸Û¤¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡£Èè¤ì¤ë¤È¡¢»Å»ö¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÅÎÀñ¡Ê¤º¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é°ìÆü7»þ´Ö°Ê²¼¤·¤«¿²¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£Ç¾¤¬µÙÂ©¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÂÎ¤ÈÇ¾¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµÙÂ©¤Î³ä¹ç¤Ï42¡ó
¤É¤Î¤¯¤é¤¤µÙÂ©¤ò¤È¤ì¤ì¤Ðà½½Ê¬〞¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
²Ê³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢42¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤ÈÇ¾¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµÙÂ©¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡£24»þ´ÖÃæ¡¢Ìó10»þ´Ö¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£1½µ´ÖÊ¿¶Ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1¥«·î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤â¡£
Âç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ª¤¨¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢¤Ò¤É¤¤É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¿²¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© µÙ²Ë¤Î½é¤á¤Î3Æü´Ö¡¢1Æü12»þ´Ö¤«¤é14»þ´ÖÌ²¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡¡¶ËÅÙ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ä¤Å¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÉÂ±¡Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤ä¾Ã²½µ¡Ç½¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÎÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤äµ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¸Íý¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£À¸Êª³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î42¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òµÙÂ©¤ËÈñ¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï42¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£
¡ü¿çÌ²»þ´Ö¤Ï8»þ´Ö¡£1»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÁý¸º¤¢¤ê¡£
¡ü20Ê¬¤«¤é30Ê¬´Ö¤Îà¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Î²ñÏÃ〞¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«Â¾¤Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡£
¡ü30Ê¬´Ö¤Î±¿Æ°¤Ê¤É¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢¿Í¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ç¤â¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¥®¥¢¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢´¶¾ð¤ò²òÊü¤·¡¢µÙÂ©¤ò¤È¤ì¤ë¼«Í³¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬àµÙÂ©〞¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤«¤éµÙÂ©¾õÂÖ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü°ìÆü¤Ë30Ê¬¡¢¿©¤ÙÊª¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©»ö¤äÇã¤¤Êª¡¢ÎÁÍý¡¢¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âµÙÂ©¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÑ¶ËÅªµÙÂ©¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¡ØÍ¿¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¤â¤¦ÌµÍý¡Ä ³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¼«Ê¬¤òµß¤¦½èÊýäµ¡Ù¤è¤ê¡Ë
30Ê¬¤Îà¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É〞¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¸þ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤òÁý¤ä¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤Î¡¢½àÈ÷»þ´Ö¤Ë¤¢¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¾¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿Áû¡¹¤·¤¤¾õÂÖ¤«¤é¡¢¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤ÎÀÅ¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Í·¤Ó¤Î»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ±¤Ë°ÜÆ°¤äÃåÂØ¤¨¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãæ¡¢µÙÂ©¤Î½àÈ÷»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È°Õ¼±¤ò¤µ¤Þ¤è¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¤ËÊ£¿ô¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿çÌ²»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Ìó40¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬°äÅÁ¤Ë¤è¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ìÍñÀ¤ÎÁÐ»Ò¤Ç¤â·¹¸þ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥¨¥ß¥ê¡¼¤Ï7»þ´ÖÈ¾É¬Í×¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥¢¤Ï9»þ´Ö¤Ç¤¹¡£8»þ´Ö¤·¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¿É¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê³èÆ°»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿©¤ÙÊª¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°¸þÅª¤Ê¿Í¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¿Í¤È²ñ¤¦¤Î¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤â¤·à»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë〞¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£à¤Ê¤ó¤È¤«〞¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÙÂ©¤ÎÉÔÂ¤·¤¿Ç¾¤ÈÂÎ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Ï·¤¤¤¿¸¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È4»þ´Ö¤ª¤¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤¹¡£³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é3¤Ä¤Î»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï5»þ´Ö¿çÌ²¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦¿Í¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¸³è¤òÄ¹¤¯¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Î¤ÏàµÙÂ©¡É¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²¤äµÙÂ©¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ËÜ¤äµ»ö¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ò¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬À¸»ºÀ¤¬¤¢¤¬¤ë¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËµÙÂ©¤ò¤È¤ì¤ì¤ÐÀ¸»ºÀ¤Ï¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¾å»Ê¤òÀâÆÀ¤·¤Æ½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À»ä¤¿¤Á¤¬µÙÂ©¤ò¤È¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬À¸»ºÀ¤¬¤¢¤¬¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁÏÂ¤À¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µÙÂ©¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂçÀÚ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¸»ºÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£à¤è¤êÂç¤¤Ê²¿¤«〞¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¼«¿®¤È´î¤Ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢µÙÂ©¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ê¥´¥¹¥¡¼ ¡§ ·ò¹¯»ØÆ³¼Ô¡Ë
¡Ê¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥Ê¥´¥¹¥¡¼ ¡§ ²»³Ú³ØÇî»Î¡Ë