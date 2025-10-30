３０日の主なマーケットイベント ３０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・輸入物価指数

１５：３０ 仏・消費支出

１５：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１８：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

１９：００ ユーロ・失業率

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

２２：５５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀展望レポート



○決算発表・新規上場など



決算発表：日清粉Ｇ<2002>，ＮＳＳＯＬ<2327>，双日<2768>，ＪＴ<2914>，モノタロウ<3064>，野村不ＨＤ<3231>，イビデン<4062>，日本酸素ＨＤ<4091>，協和キリン<4151>，積水化<4204>，ＮＲＩ<4307>，武田<4502>，アステラス薬<4503>，小野薬<4528>，ＯＬＣ<4661>，電通総研<4812>，ＤＭＧ森精機<6141>，日立<6501>，富士電機<6504>，富士通<6702>，ルネサス<6723>，パナＨＤ<6752>，京セラ<6971>，ノジマ<7419>，ＪＲ東日本<9020>，阪急阪神<9042>，ヤマトＨＤ<9064>，ＪＡＬ<9201>，ＡＮＡＨＤ<9202>，東電ＨＤ<9501>，関西電<9503>，東北電<9506>，大ガス<9532>，コナミＧ<9766>ほか

※海外企業決算発表：アップル，アマゾン・ドット・コム，メルク，サムスン電子ほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS