３０日の東京株式市場は強弱観対立のなかも、日経平均株価は前日に１０００円超の急騰をみせた反動で売りに押される展開か。もっとも前日の上昇分のほぼすべてはストップ高を演じたアドバンテスト<6857.T>１銘柄によってもたらされたもので、きょうも同銘柄の動向が全体相場の値動きを左右することになりそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちの展開となったが、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが続落、フランスのＣＡＣ４０も小幅ながら連日で下値を探る動きとなった。欧州の主要６００社の株価で攻勢されるストックス・ヨーロッパ６００指数もわずかに水準を切り下げている。ＦＯＭＣの結果発表やパウエルＦＲＢ議長の記者会見を控え、これらの内容を見極めたいとの思惑が重荷となった形だ。ただ、英国株市場は相変わらず頑強な値動きでＦＴＳＥ１００は８連騰を記録し連日で史上最高値を更新している。米国株市場ではＮＹダウが５日ぶりに反落、行き過ぎた利下げ期待が後退し、目先上昇一服となった。注目されたＦＯＭＣではＦＲＢが２会合連続で０．２５％の利下げを決定し、併せて量的引き締め（ＱＴ）についても１２月１日に停止することを発表した。しかし、パウエルＦＲＢ議長は会合後の記者会見で、次回１２月の会合で利下げを行うかどうかに関しては慎重な発言を行い、これが投資家のセンチメントを冷やした格好だ。個別ではキャタピラー＜CAT＞が好決算を評価した買いが集中し１１％を超える急騰をみせたほか、エヌビディア＜NVDA＞も３％高と上値追いを続け、時価総額を初めて５兆ドル台に乗せた。なお、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数の方は５連騰で４日連続の最高値更新となった。東京市場では米ハイテク株高は追い風ながら、足もとで個別株の調整ムードが強まっているだけに上値の重さが意識されそうだ。日銀の金融政策決定会合の結果と、植田日銀総裁の記者会見を見極めたいとの思惑も買い手控え要因となる。



２９日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比７４ドル３７セント安の４万７６３２ドル００セントと５日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同１３０．９８ポイント高の２万３９５８．４７だった。



日程面では、きょうは週間の対外・対内証券売買契約、日銀金融政策決定会合の結果発表と植田和男日銀総裁の記者会見、９月の建機出荷など。海外では９月のユーロ圏失業率、７～９月期ユーロ圏実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値、ＥＣＢ理事会の結果発表など。



出所：MINKABU PRESS