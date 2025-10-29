「起立性低血圧」になりやすい人の5つの特徴はご存知ですか？発症すると現れる症状も解説！

立ち上がった瞬間、めまいがしたり目の前が真っ暗になったりする「起立性低血圧」をご存知でしょうか。

起立性低血圧は健康な人でも起こることがあります。しかし、最も起こりやすいのは高齢者・貧血の人・持病のある人なのです。

多くの場合、血圧を上げるお薬や生活改善により、症状が改善します。

今回は、起立性低血圧の症状・原因やなりやすい人もご紹介します。

※この記事はメディカルドックにて『「起立性低血圧」を発症すると現れる症状・発症しやすい人の特徴はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

起立性低血圧の症状と原因

起立性低血圧はどのような病気でしょうか？

起立性低血圧は、立ち上がったり起き上がったりしたときに血圧が急激に下がり、めまい・ふらつき・失神などの症状が現れる病気です。この症状は、体が重力に逆らって血液を頭側に送り上げるために必要な血圧が十分に維持されず、脳に十分な血液が行き渡らなくなることによって起こります。要な血圧が十分に維持されず、脳に十分な血液が行き渡らなくなることによって起こります。起立性低血圧は、健康な人でも急に立ち上がったときに起こるケースがあります。しかし多くの場合、高齢者・自律神経機能障害を持つ人などでみられることが一般的です。その他にも、神経難病・心臓病・内分泌疾患・貧血・脱水症状・薬剤の副作用など、様々な疾患や原因が関与していることがあります。治療には、原因を特定し、その原因に合わせた治療が必要です。一般的には、水分補給や塩分摂取の増加・弾性ストッキングの着用・運動療法などが有効です。また、特定の疾患によって引き起こされる場合は、その疾患に対する治療が必要になります。

症状を教えてください。

起立性低血圧の症状は先にもご紹介しましたが、立ち上がった瞬間に以下のような特徴的な症状がみられます。

めまい

ふらつき

目の前が暗くなる

ひどい場合は失神

以下は、立ち上がった瞬間めまいやふらつきを感じた後に起こりやすい主な症状です。

吐き気

冷や汗

これらの症状は、体が重力に逆らって血液を頭側に送り上げるために必要な血圧が十分に維持されず、心臓から全身に送られる血液が減少することで引き起こされます。もし、これらの症状がある場合には、医師に相談して適切な治療を受けることが大切です。

発症の原因を教えてください。

起立性低血圧の発症原因は、以下のようなものがあります。

自律神経機能の異常：疲労やストレスなどで自律神経が適切に機能しなくなることが原因で、心拍数や血管の収縮・拡張がうまく調節されなくなることがあります。

脱水症状：運動や高温の環境下で発汗が多くなる場合や、嘔吐・下痢・尿量の減少による水分不足によって血液中の水分量が不足することも、血圧が下がる原因となるでしょう。

薬剤の副作用：降圧剤・抗うつ薬・抗不安薬・抗ヒスタミン薬・利尿剤などの副作用も原因の1つです。

神経難病：パーキンソン病や多系統萎縮症などの神経難病は、自律神経の機能が低下し、起立性低血圧を引き起こすことがあります。

心臓病：心筋梗塞・心不全・弁膜症などの心臓病が血液循環に悪影響を与えることで起立性低血圧が引き起こされることもあるでしょう。

内分泌疾患：副腎皮質機能低下や糖尿病などの内分泌疾患も血圧を下げる原因の1つです。

これらの原因によって起立性低血圧が発生することがあります。自分自身で対処できる症状でない場合は、医師に相談し、適切な治療を受けることが重要です。

迷走神経反射とどのように違うのでしょうか？

迷走神経反射は、起立性低血圧同様にめまいや立ちくらみが現れます。しかし、迷走神経反射の場合、立ち上がったり起き上がったりした際に起こるとは限りません。主な原因は、精神的なショック・強いストレス・痛みなどです。これらにより自律神経のバランスが崩れることで一時的な血圧低下がおこります。迷走神経反射は一過性の症状であり、短時間で自然に治まることがほとんどです。一方、起立性低血圧は立ち上がったり起き上がったりした際、一時的な血圧低下が起こります。起立性低血圧は長期にわたって繰り返し発生するため、生活に支障をきたすこともあります。

なりやすい人の特徴を教えてください。

起立性低血圧になりやすい人には、以下のような特徴があります。

高齢者

低血圧の人

糖尿病の人

貧血の人

降圧剤や精神薬などの薬を服用している人

この他にも、様々な病気が原因で起立性低血圧が引き起こされることがあります。原因を明らかにするためにも、医療機関で詳しい検査を受けることが大切です。

編集部まとめ



立ち上がったときに、くらっとめまいがしたり目の前が暗くなったりする経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。

起立性低血圧は、健康な人でも睡眠不足や水分の摂取不足などが原因で起こることがあります。しかし、中には原因となる何らかの病気が隠れていることがあるため注意が必要です。

思い当たる症状がある場合には、一度医療機関で診てもらうようにしましょう。また、起立性低血圧の予防や治療には、生活習慣の改善が大切です。

規則的な生活やストレス発散などを行い、体への負担を減らすことを心がけてみてください。

参考文献

起立性低血圧とは？治し方や原因、症状、セルフチェックについて解説（起立性調節障害改善協会）

病院は何科にいくべき？大人の起立性調節障害（起立性調節障害改善協会）