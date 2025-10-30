Image: オスカージャパン株式会社

カフェでのPC作業、集中力がプツンと途切れる瞬間、ありますよね。ついスマホを手に取ってSNSを眺めがちですが、もう少し質の高いリフレッシュはいかがでしょう？

今回ご紹介するのは、見た目は懐かしいゲーム機、でも中身はバリバリ現代仕様のMagSafe対応モバイルバッテリーという、まさに「二刀流」なアイテム、「モバイルBOY」です。

デスクの上で2つの役割をこなす「モバイルBOY」

Image: オスカージャパン株式会社

「モバイルBOY」が提供するのは、充電という「実用性」と、ゲームという「遊び心」が融合した新しいガジェット体験。

デスクの上ではスマホに電力を供給する頼れるバッテリーとして機能しながら、同時に持ち主の気分転換まで手助けしてくれるんです。

スマートに充電：MagSafeとパススルー対応の堅実な性能

Image: オスカージャパン株式会社

バッテリー性能は、カフェでのノマドワークにも十分応えてくれます。なんといってもMagSafe対応。対応スマートフォンならピタッと吸着させてワイヤレス充電（最大15W）が可能です。これ、ケーブルがごちゃつくあのストレスが減って、限られたカフェのテーブルをすっきり保てるのが嬉しいポイント。もちろん、USB-Cポートからの最大20W急速充電にも対応です。

さらに賢いのがパススルー充電。カフェの貴重なコンセントが1つしか空いていなくても、「モバイルBOY」本体とスマホを同時に充電できます。これはまさに一石二鳥ですね。

スマートに遊ぶ：電波不要、通知オフの300タイトル

Image: オスカージャパン株式会社

集中力が途切れたときには、この製品はポータブルゲーム機に早変わり。正規ライセンスを取得した300種類ものレトロ風ゲームが内蔵されていて、ネット接続なしでプレイ可能です。つまり、カフェのWi-Fi環境に依存しませんし、スマホゲームと違って遊んでいるときにクライアントからの通知に邪魔されることがないのもいいですね。

たまには、頭を空っぽにしてパズルゲームに興じるのも、おすすめですよ。

デザインがツボ：会話のきっかけになるレトロな外観

Image: オスカージャパン株式会社

そしてなんといっても、このルックスが、たまりませんよね。テーブルにポンと置いているだけでも、かなり目を引きます。

懐かしい物理ボタンと、あの頃のグラフィック。同世代のガジェット好きなら「お、それ何？」と会話のきっかけになること間違いなしです。

カラーは3色が用意されているので、自分のスタイルに合わせて選べます。地味に嬉しいのが、ストラップ一体型のUSB-Cケーブル。デザインと実用性を兼ね備えた、よく考えられた特長です。

バッグに忍ばせたい、オンとオフの切り替えスイッチ

Image: オスカージャパン株式会社

「モバイルBOY」は、まさに仕事の「オン」の時間と、休憩の「オフ」の時間をシームレスにつなぐ、気の利いた切り替えスイッチ。スマホのバッテリー残量を心配するストレスを軽くし、同時に上質な息抜きの時間も提供してくれるユニークな相棒を、バッグに迎え入れてみませんか？

冒頭でもお伝えしたとおり、「モバイルBOY」のプロジェクトは間もなく終了となります。この機会を逃さないためにも、まずは以下から製品詳細をチェックしてみてください。

Image: オスカージャパン株式会社

