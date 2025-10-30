2人のベテランに特別な関係性を見た。巨人の長野久義外野手（40）が今季限りでの引退を決断。引退会見を行った14日、同学年の楽天・岸孝之投手（40）が「長野の頑張る姿にいつも刺激を受けていました。16年間お疲れさまでした」と惜別のメッセージを送った。

昨年の交流戦。敵地の楽天モバイルパークを訪れた長野は顔なじみの記者を見つけると「岸くんいないの？」と尋ねてきた。2軍調整中であることを伝えると「元気にしてるの？って聞いておいて」。翌日、2軍施設で岸に伝えると「元気だって伝えて」とニヤリと笑った。この年、2人がグラウンドで顔を合わせることはなかった。

岸は1984年12月4日生まれ、長野は同12月6日生まれで誕生日は2日違い。06年の世界大学野球選手権を戦った大学日本代表のチームメートだ。前述の記者を介したシンプルなやりとりからも分かるようにグラウンドを離れてまで連絡を取ったり、食事をしたりする間柄ではなかった。

今年、2人が再会したのは交流戦の少し前。5月20日のイースタン・リーグ、泉のグラウンドだった。若手に混ざって40歳の2人が対峙（たいじ）し、岸が9回1失点で完投勝利。「3番・DH」で出場した長野は3打席目に岸から二塁打を放つと、塁上から冗談交じりに「ありがとう！」と声をかけた。

もちろん、真剣勝負だが、2人の間にだけ存在した空気感であったこともまた事実だ。後日、右腕は「交流戦以外で対戦する機会は、ほぼほぼない。同世代との対戦は凄く楽しんでやっている」と振り返ったが、二度と2人が交わることはなくなってしまった。

投手では増井（元日本ハム）、牧田（元西武）、浅尾、吉見（いずれも元中日）、野手では坂口（元オリックス）、西岡（元ロッテ）、嶋（元楽天）、本多、長谷川（元ソフトバンク）ら多くの名選手を輩出した84年度生まれも現役は岸を残すのみとなった。

「（現役が）1人になるのは寂しいです。同級生の代表といったらあれですが、みんなの分も頑張ります」と決意を語った岸。多くの仲間の思いを背負い、少しでも長くその勇姿を見せてほしい。（記者コラム・花里 雄太）