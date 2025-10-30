image: UNIQLO

国内外問わずさまざまなアーティストやブランドと精力的にコラボレーションを続けるUNIQLO（ユニクロ）が今シーズン白羽の矢を立てたのは、人気のストリートブランド「NEEDLES（ニードルズ）」。

即完売間違いなしと噂され、10月31日（金）に発売を控えているUNIQLO and NEEDLESの初コレクションをご紹介します。

そもそも、NEEDLESって？

image: UNIQLO

NEEDLESは、日本のセレクトショップの草分け的存在である「NEPENTHES（ネペンテス）」の創設者である清水慶三氏によるドメスティックメンズブランド。その人気は日本のみならず、世界中のセレブリティまでに広がっています。

代表的なアイテムはモヘアカーディガンやトラックパンツ。色使いや柄はどこかに不良っぽさを感じさせながら、気品ある佇まいにしてくれます。今回は、メンズ規格で作られつつもユニセックスで着られることが今回のコレクションの特徴であり、女性も要チェックのトピックとなっています。

UNIQLO、NEEDLESそれぞれのエッセンスが詰まった3型

image: UNIQLO

まず手始めにご紹介したいのは、NEEDLESの定番アイテムであるカーディガンと、UNIQLOの火付け役となったフリースが融合して完成した「フリースオーバーサイズカーディガン」（税込3,990円）です。

言わずもがな、防寒性にはとても優れた逸品でこれからの季節は着用機会が増えそうですね。

image: UNIQLO

NEEDLESらしさは胸に刺繍されたパピヨン（蝶）柄と、少し濃いパープルのカラーリング。サイズ感は少しゆったり目なので、タイトに着たい方は普段より1サイズ下げて購入するのが良さそうです。カラーバリエーションはパープル、ダークグレイ、ベージュ、ブラックの4色展開。

image: UNIQLO

image: UNIQLO

続いては「フリースジャケット」（税込4,990円）。毛足が長く、優しく暖かく包み込んでくれそうなシルエットです。

腰回りだけでなく胸ポケットも完備しているので、近場のお出かけにさっと羽織れるような仕様が魅力といえるでしょう。「Lifewear【究極の普段着】」を提唱するUNIQLOの万人受けするボディに、NEEDLESらしい個性的なカラーリングがエッセンスとしてプラスされた感じでしょうか。

image: UNIQLO

image: UNIQLO

カーディガンと同様に、NEEDLESの定番であるトラックパンツがUNIQLOのフリース素材を採用して「フリースワイドパンツ」（税込3,990円）として完成しました。

サイドテープが配置されることによってストリート感、スポーティさがプラス。こちらもルーズなサイズ感となっています。個人的にピックアップポイントなのが裾に施されたドローコード。ルーズに履いても足元はスタイリッシュに見えます。

image: UNIQLO

UNIQLO、NEEDLES両ブランドの特徴がしっかりと反映された今回のコラボコレクションで、特筆すべきは各アイテムのプライス。お財布に優しいプライスです。

発売日は2025年10月31日（金）。8時15分からUNIQLOオンラインサイトと全国のUNIQLO店舗（一部店舗除く）を予定しています。オンラインサイトは朝早くからの勝負。PCやスマホの前で早めのスタンバイを。

Source: ユニクロ