Mリーグ「EX風林火山」メンバー・勝又健志（44）が29日に行われた「第42期鳳凰戦A1リーグ」の対局中に救急搬送された。30日に自身のXで1週間入院することを伝えた。

29日に行われた「第42期鳳凰戦A1リーグ第13節」で、勝又はC卓で対局していたが4回戦南4局が流局したところで「ちょっと…座ってもられないぐらいで…熱を測らせてもらっていいですか」と離席した。

試合は一時中断となったが、そのまま勝又が救急搬送されたことが伝えられた。対局は続行不可となり「サスペンデッド」の扱いで南4局一本場以降は後日となったことがアナウンスされた。

その後「EX風林火山」メンバー・内川幸太郎がXで「本人から後に報告があると思います。とりあえず意識もしっかりしていて歩いて救急車乗りました。皆様ご心配なく」と様子を伝えた。

そして、30日の午前3時前に勝又は自身のXで「たくさんの方にご迷惑やご心配をおかけして申し訳ありません。入院することになりましたが、順調にいけば1週間ほどで退院できる見込みとのことでした」と報告し「内川くんや和久津さんをはじめスタジオにいた全ての方が咄嗟の判断で動いてくれて感謝です」と感謝した。