33歳・足立梨花、ハロウィン仮装で『怪盗グルー』アグネスに変身 ファン感激「何このかわいさは」「いつまでも若いなぁ」
俳優の足立梨花（33）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。「毎年恒例 HALLOWEENユニバ」の仮装を披露し、「何このかわいさは」「いつまでも若いなぁ」などと反響が寄せられている。
【写真】「いつまでも若いなぁ」『怪盗グルー』アグネスに変身した足立梨花
足立が変身したのは、アニメーション映画『怪盗グルー』に登場するアグネス・グルー。ボーダーシャツにオーバーオール姿でなりきり、アグネスの逆立つおさげ髪は、「髪の毛は立たないので自分で持ちます」と自身で持ち上げて表現している。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を投稿し、俳優・タレントの西崎莉麻（32）と共にハロウィン仮装を楽しんだ様子を伝えた。
この姿にファンからは「可愛すぎる」「流石の可愛さ」「再現度バッチリ」「あだっちー！は若い！素敵です」「私もデートしたい」など、称賛の声が相次いで寄せられている。
【写真】「いつまでも若いなぁ」『怪盗グルー』アグネスに変身した足立梨花
足立が変身したのは、アニメーション映画『怪盗グルー』に登場するアグネス・グルー。ボーダーシャツにオーバーオール姿でなりきり、アグネスの逆立つおさげ髪は、「髪の毛は立たないので自分で持ちます」と自身で持ち上げて表現している。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を投稿し、俳優・タレントの西崎莉麻（32）と共にハロウィン仮装を楽しんだ様子を伝えた。
この姿にファンからは「可愛すぎる」「流石の可愛さ」「再現度バッチリ」「あだっちー！は若い！素敵です」「私もデートしたい」など、称賛の声が相次いで寄せられている。