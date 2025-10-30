SMBC日本シリーズ2025第4戦

● 阪神 2 − 3 ソフトバンク ○

＜10月29日 甲子園＞

29日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ 阪神−ソフトバンク 第4戦』で解説を務めた里崎智也氏が、ソフトバンクの守備陣について言及した。

ソフトバンクは第3戦、ファースト・山川穂高、サード・栗原陵矢が失策したが、この日も0−1の3回二死走者なしで中野拓夢のサードゴロを栗原がファンブル。里崎氏は「昨日（28日）もそうですけど、記録に残る残らないを含めて野手のミスが目立ちすぎますね。栗原は昨日も大山のサードゴロダブルプレーいけるかなというところでファンブル。山川も内野安打と1つのエラーがありましたけど、実質両方ともエラーなのでね」とチクリ。

3−0の6回二死二塁で、前川右京のキャッチャーファウルフライを海野隆司が落球。里崎氏は「こういったところもそうですよね、ミスでチャンスをくれているわけですよ」と嘆いた。

さらに、3−2の9回二死走者なしで木浪聖也のサードファウルフライを、試合途中ショートからサードにポジションを移した野村勇が落球。この日も3失策と、勝利したものの、守備に不安が残った。

（ニッポン放送ショウアップナイター）