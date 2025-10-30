東レ・パンパシフィック・オープン

女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン・シングルスで優勝したベリンダ・ベンチッチ（スイス）が、インスタグラムを更新。投稿では大会制覇で贈られた日本の逸品を自慢げに公開している。

26日に東京・有明コロシアムで行われたシングルス決勝で、リンダ・ノスコバ（チェコ）に6-2、6-3のストレート勝ち。今季ツアー2勝目を挙げた。

優勝後、ベンチッチには漆器の優勝シャーレが贈られた。朱色で彩られ、皿には平安時代の歌人と思われる人物が描かれている日本らしい逸品だ。

ベンチッチは自身のインスタグラムに「Ahhhh Tokyoooo ＠東レPPO」「なんて素晴らしい1週間！ 日本でプレーするのは本当に最高の気分です。たくさんのサポートと愛をありがとう」と喜びを記し、10枚の写真も添えた。

写真はすべて大会時のプレーシーンなどを捉えたものだが、10枚中6枚に優勝シャーレが写っていた。2015年の同大会では準優勝で、惜しくもタイトルを逃していたベンチッチ。悲願の優勝を果たし、日本でGETした逸品を自慢気にお披露目していた。



（THE ANSWER編集部）