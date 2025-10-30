²¤½£Ì¾Ìç¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬Æñ¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î½éÄ©Àï¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¡Ä´Ó¤¯¡È¿¿µÕ¤Î»ÑÀª¡É
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç¼Ç¤¤·¤¿
¡¡¸½ºß4¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Î¥·¥å¥È¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥ÄÀï¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï´ú¼êÎç±û¤¿¤À°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î¾ãÃæ¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é´ÑÀï¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤Î»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç²ñ¤ÎÅÐÏ¿¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¼Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¿·²ÃÆþ¤Î2¿Í¤¬É¾²Á¤òÊ¤¤»¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤¬ÃåÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ï°ì»þ6¿Í¤â¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÈà¤é¤Î¿ä°Ü¤òÃ©¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÁª¼êÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÅÁÀâ¤òÃÛ¤¤¤¿¸Å¶¶µý¸è¤Ï¡¢4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç63¥´¡¼¥ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¬¡¢·ë¶É30ºÐ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ì¥ó¥Ì¤Ø°ÜÀÒ¡£¤µ¤é¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤È·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¸ø¼°ÀïÄÌ»»¤Ç33¥´¡¼¥ë¤ÈÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¿ë¤²¡¢´ú¼ê¤â3¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´õË¾ÄÌ¤ê¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢J¥ê¡¼¥°MVP¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä´äÅÄÃÒµ±¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É3Éô¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¢1¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ç¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¾®ÎÓÍ§´õ¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤ËËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ú¥ë¥Æ¥ó¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¥â¥é¥¹²íµ±»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï³Î¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÁÅý¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ÜÀÒ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤·Áª¼ê¤òÇä¤Ã¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤ë¤è¤ê¡¢¾ï¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò½ÉÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³°ÜÀÒ¶â¤â¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬Æñ¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬²¤½£¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼°Ê²¼¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï¡¢¿¿µÕ¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ·÷¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÀè¶î¤±¤Æ²¤½£À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ì¾Ìç¤Ï¡¢º£¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤ÏÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ú¤Î±¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢Ä¹¤¯µïºÂ¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¾©Îå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë»Ï¤Þ¤ê±óÆ£¹Ò¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¤é¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃ»´ü´Ö¤Ç5Âç¥ê¡¼¥°¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤ÎÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Íø¤Ø¤Èî²¿Ê¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÀ¤µª¤ò¸Ù¤®7¥·¡¼¥º¥ó¤Ç174¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤¿¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¡Ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤¤¤¿¡£¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï25ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï32ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÃæÂ¼½ÓÊå¤¬³èÌö¤·¤¿¤Î¤â20ºÐÂå¸åÈ¾¤Î±ß½Ï´ü¤Ç¡¢¤à¤·¤í¥¯¥é¥Ö¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇÀ¹´ü¤ËÆþ¤ëÂ¨ÀïÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ¤Ë°éÀ®¤ÎÍ±Í½¤ÏÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥×¥íÆþ¤ê1Ç¯ÌÜ¤Î°ðÂ¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍË¾³ô¤ÎÁªÂò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï»ê¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¡£¤À¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ä¡¢CL¤äEL½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤½¤ÎÀè¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤½¤ì°Ê¾å¤Î¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÌ¥ë¡¼¥È¤«¤éÄ©Àï¤¹¤ëÊý¤¬¸ÌÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê²ÃÉô µæ / Kiwamu Kabe¡Ë