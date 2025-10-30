コーデに合わせてチェンジしよッ♡【3COINS】の「新作スマホショルダー」が可愛い

コーデのワンポイントとしても活躍するスマホショルダーは、その日の服装や気分、季節に合わせて使い分けるのもいいかも。ファッションアイテムも扱う【3COINS（スリーコインズ）】では、これからの季節に使いたくなりそうな、プチプラで可愛い「新作スマホショルダー」が登場！

立体的なフリルをコーデのポイントに

くしゅくしゅっと立体感のあるフリルが特徴の「リボンフリルスマホショルダー」。デザインはシンプルですが、フリルの立体感が華やかさを演出してくれます。金具部分にはワンポイントのリボンがついていて、スマホを手に取るたびキュンとしてしまいそうな可愛さです。

アクセントになる個性的なデザイン

「なみなみスマホショルダー」は、レザー調のストラップ・ゴールドの金具・なみなみデザインの組み合わせが演出する、こなれ感がポイント。アイボリーに金具のゴールドが映え、上品な印象と高見え感を与えてくれそうです。コーデに合わせやすいアイボリーとブラックの2色展開なので、洋服に合わせて付け替えるのもおすすめです。

おしゃれ見え効果に期待できる【3COINS】の「新作スマホショルダー」は、どちらも\330（税込）。プチプラで手に入るので、アクセサリー感覚で楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：河合 ひかる