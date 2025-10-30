同居しているワンちゃんに、度々ちょっかいを出されるネコちゃん。この日もワンちゃんに迫って来られたところ、まさかの場所に逃げたそうで…？

「はなちゃんを上手くかわすぽんちゃん、最高」「可愛すぎて疲れが吹き飛んだー！笑」といったコメントが寄せられています。

【動画：同居犬にちょっかいをかけられた猫→女の子の足元に逃げたと思ったら…賢すぎる『まさかの行動』】

猫祭り開催！

YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』に登場した猫の「ぽんすけ」くんと同居犬の「はな」ちゃん。この日もふたりは、いつものママさんの奇行に付き合ってあげていたといいます。

神輿に見立てたぽんすけくんを肩に担いだママさんが部屋をぐるぐると練り歩くと、「わっしょいわっしょい！」と一緒に盛り上げるはなちゃん。楽しそうなふたりに比べて冷静なぽんすけくんですが、身を委ねている様子から満更でもなさそうです。

はなちゃんから逃げて…

その日の夜、急に廊下でバッと後ろを振り返ったぽんすけくんがダッシュしたかと思うと、リビングからはなちゃんが襲来！元気があり余っているはなちゃんに度々こうしてちょっかいを出されるそうで、逃げるぽんすけくんはというと…。

なんと、ちょうど廊下で体育座りをしていた娘さんの足の下へ避難。「でてこんか！」とはなちゃんがまくし立てる中、「あいつです」と娘さんに言いつけて味方につけるという賢すぎる行動に出たのだとか。娘さんに守られているからと、「ブニャー！」と強気で言い返す姿が可愛すぎます。

マイペースなぽんすけくん

ハイになっている時以外はめったに反撃せず、逃げるが勝ち戦法が得意だというぽんすけくん。娘さんガード発動中の安全な場所で、悠々と寛ぎ始めるマイペースっぷりも見せていたといいます。

その後、就寝前に玄関を覗くと、先ほどまでとは打って変わって静かに寛ぐふたりの姿が。玄関の端と端という距離感がなんとも言えませんが、なんだかんだ仲良し(?)なぽんすけくんとはなちゃんなのでした。

投稿には「猫神輿めっちゃ楽しそうw」「お姉ちゃんの膝裏がぽんちゃんの避難所になるとはw」「やはり親分(はなちゃん)は恐いぽんちゃん、お姉ちゃんでガード可愛いな」「お姉ちゃんちゃんと仲裁してくれるの優しい」「常にマイペースなポン助と、せっかちなハナちゃん最高です」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』では、ぽんすけくんとはなちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。面白くて可愛いふたりの姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。