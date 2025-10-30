参加無料も多数！プロの音色を地元で体感する100万人のクラシックライブ年末の開催予定
音楽を届ける、その1回1回が誇りに
土木・建築・塗装などの分野で、地域のインフラと暮らしを支える総合建設会社NAGAKENは「100万人のクラシックライブ」にアレンジャーとして参加し、社会貢献の一環としてこの活動に誇りを持って取り組んでいます。
ショッピングモールをはじめ、公民館や幼稚園など、県内外各地の会場に自ら足を運び、音楽を通じて地域の方々と心を通わせています。
クラシックライブ開催は既に100回を超え、その1回1回が、まちへの感謝と信頼の証として積み重なっています。
感謝の気持ちを、心に残る形に
NAKAGENの属する建築業界では、工事すること自体、地元の方にあまり良い印象がないというのが課題。
「住民の方々との間に生まれてしまいがちな壁」を改善するため、単にお詫びの言葉を述べるのではなく、心に残る形で感謝の気持ちを伝えたい。
その想いで始めたクラシックライブが、今では開催するたびにたくさんの「ありがとう」をいただける、新しい形の地域貢献となり活動を続けています。
人が集まり、人がつながる場所作り
ご近所付き合いが減りつつある現在において、地方の活性化の原動力となるのは住民同士の交流。
ライブには色々な世代・立場の方が参加され、迫力のある生演奏を間近で聴くことで感動を共有します。
クラシックライブをきっかけに、新しい住民と昔からの住民の交流が深まったり、同級生同士が再会したりと、たくさんの交流が生まれます。
この活動で様々な人がつながりを深め、心が温かくなる活動として継続しています。
力を合わせて、まちを豊かに
ライブ開催をはじめた当初は「自分たちがやらなければ」という思いからスタート。
しかし、段々と「一緒にやろう」と協力していただける人や企業が増加。
地域の人たちと、企業と、様々な関係者が力を合わせて開催することで、新たなつながりがどんどんと広がっているそうです。
11月の開催予定
●11/2(日)
13:30～14:30
静岡県浜松市葵が丘会館
日髙メンテナンス/NAGAKEN共催
●11/3(月・祝)
①13:00～13:30 ②14:30～15:00
●無料
イーアス春日井ネイチャーフィールド
NAGAKEN主催/春日井市後援予定
11/9(日)
①13:00～13:30 ②14:30～15:00
●無料
無印良品イーアス春日井
NAGAKEN主催/春日井市後援予定
11/11(火)
18:30～19:30 ※関係者限定
ルチアホール
NAGAKEN主催
11/15(土)
18:00～19:00 ●無料（要予約）
東浦中央図書館ゆめらびコーナー
NAGAKEN共催
11/16(日)
13:00～14:00 ●参加費1,000円
東横INN 名古屋新幹線口
11/18(火)
①13:00～13:30 ②15:00～15:30
●無料
イオンモールNagoya Noritake Garden
NAGAKEN共催
11/19(水)
10:30～11:30 ●無料
ひがしうら壮が追う子育て支援センター(こどもPJ)
11/20(木)
①13:00～13:30 ②15:00～15:30
●無料
イオンモール東浦セントラルコート
NAGAKEN共催/東浦町後援
11/20(木)
①12:00～12:30 ②14:00～14:30
●無料
イオンモール各務原インター1Fセンターコート
11/20(木)
10:30～11:30 ※関係者限定
東郷あやめこども園
DESIGN LINKS主催
11/21(金)
10:00～11:00 ※関係者限定
竹鼻保育園
DESIGN LINKS主催
11/22(土)
13:00～14:00 ※関係者限定
新城小学校体育館
しんしろ地域こども食堂(こどもPJ)
11/23(日)
①14:00～14:30 ②16:00～16:30
イオンモール明和 ハナショウブ広場
11/24(月・祝)
14:00～15:00 ●参加費1,000円
東横INN 伊勢市駅
11/28(金)
①17:00～17:30 ②18:30～19:00
●無料
イオンモール岡崎グルーヴィングステージ
睦美共催
11/30(日)
15:15～16:00※関係者限定
名古屋市総合社会福祉会館
北区こども食堂フェスタ(こどもPJ)
12月の開催予定
12/7(日)
14:00～15:00 ●参加費1,000円
東横INN 浜松駅北口
12/13(土)
10:00～11:00 ※関係者限定
児童発達支援事業所きりんくらぶ（こどもPJ）
12/17(水)
10:00～11:00 ※関係者限定
八熊コミュニティーセンター
子育てサロン八熊のプーさん(こどもPJ)
12/17(水)
18:30～19:30 ※関係者限定
ルチアホール
NAGAKEN主催
12/19(金)
10:30～11:30 ※関係者限定
荒越荘集会所
八幡育児サークル(こどもPJ)
12/23(火)
①13:00～13:30 ②15:00～15:30
●無料
イオンモールNagoya Noritake Garden
NAGAKEN共催
12/23(火)
①13:00～13:30 ②15:00～15:30
●無料
イオンモール東浦セントラルコート
NAGAKEN共催/東浦町後援
12/24(水)
①13:00～13:30 ②15:00～15:30
●無料
イオンモールナゴヤドーム前セントラルコート
フジ建設/マクドナルド共催
12/24(水)
10:30～11:30 ※関係者限定
東郷あやめこども園
DESIGN LINKS主催
12/24(水)
10:30～11:30 ※関係者限定
はなみずきこども園
DESIGN LINKS/NAGAKEN共催
12/24(水)
10:30～11:30 ※関係者限定
かわせみこども園
DESIGN LINKS/NAGAKEN共催
12/25(木)
①12:00～12:30 ②14:00～14:30
●無料
イオンモール各務原インター1Fセンターコート
12/26(金)
①13:00～13:30 ②14:30～15:00
●無料
無印良品イーアス春日井
NAGAKEN主催/春日井市後援
12/26(金)
①17:00～17:30 ②18:30～19:00
●無料
イオンモール岡崎セントラルコート
SAIZ共催
クラシックライブの活動を通じて、参加者も、演奏家も、主催者もみんなが笑顔に、まちが豊かになる。こんなに素晴らしいことはありません！
クラシックライブは様々な場所で開催されているので、お近くの会場へぜひ足を運んでみてください。無料公演もたくさんあります！
100万人のクラシックライブ(NAKAGEN)