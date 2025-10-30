音楽を届ける、その1回1回が誇りに

土木・建築・塗装などの分野で、地域のインフラと暮らしを支える総合建設会社NAGAKENは「100万人のクラシックライブ」にアレンジャーとして参加し、社会貢献の一環としてこの活動に誇りを持って取り組んでいます。

ショッピングモールをはじめ、公民館や幼稚園など、県内外各地の会場に自ら足を運び、音楽を通じて地域の方々と心を通わせています。

クラシックライブ開催は既に100回を超え、その1回1回が、まちへの感謝と信頼の証として積み重なっています。

感謝の気持ちを、心に残る形に

NAKAGENの属する建築業界では、工事すること自体、地元の方にあまり良い印象がないというのが課題。

「住民の方々との間に生まれてしまいがちな壁」を改善するため、単にお詫びの言葉を述べるのではなく、心に残る形で感謝の気持ちを伝えたい。

その想いで始めたクラシックライブが、今では開催するたびにたくさんの「ありがとう」をいただける、新しい形の地域貢献となり活動を続けています。

人が集まり、人がつながる場所作り

ご近所付き合いが減りつつある現在において、地方の活性化の原動力となるのは住民同士の交流。

ライブには色々な世代・立場の方が参加され、迫力のある生演奏を間近で聴くことで感動を共有します。

クラシックライブをきっかけに、新しい住民と昔からの住民の交流が深まったり、同級生同士が再会したりと、たくさんの交流が生まれます。

この活動で様々な人がつながりを深め、心が温かくなる活動として継続しています。

力を合わせて、まちを豊かに

ライブ開催をはじめた当初は「自分たちがやらなければ」という思いからスタート。

しかし、段々と「一緒にやろう」と協力していただける人や企業が増加。

地域の人たちと、企業と、様々な関係者が力を合わせて開催することで、新たなつながりがどんどんと広がっているそうです。

11月の開催予定

●11/2(日)

13:30～14:30

静岡県浜松市葵が丘会館

日髙メンテナンス/NAGAKEN共催

●11/3(月・祝)

①13:00～13:30 ②14:30～15:00

●無料

イーアス春日井ネイチャーフィールド

NAGAKEN主催/春日井市後援予定

11/9(日)

①13:00～13:30 ②14:30～15:00

●無料

無印良品イーアス春日井

NAGAKEN主催/春日井市後援予定

11/11(火)

18:30～19:30 ※関係者限定

ルチアホール

NAGAKEN主催

11/15(土)

18:00～19:00 ●無料（要予約）

東浦中央図書館ゆめらびコーナー

NAGAKEN共催

11/16(日)

13:00～14:00 ●参加費1,000円

東横INN 名古屋新幹線口

11/18(火)

①13:00～13:30 ②15:00～15:30

●無料

イオンモールNagoya Noritake Garden

NAGAKEN共催

11/19(水)

10:30～11:30 ●無料

ひがしうら壮が追う子育て支援センター(こどもPJ)

11/20(木)

①13:00～13:30 ②15:00～15:30

●無料

イオンモール東浦セントラルコート

NAGAKEN共催/東浦町後援

11/20(木)

①12:00～12:30 ②14:00～14:30

●無料

イオンモール各務原インター1Fセンターコート

11/20(木)

10:30～11:30 ※関係者限定

東郷あやめこども園

DESIGN LINKS主催

11/21(金)

10:00～11:00 ※関係者限定

竹鼻保育園

DESIGN LINKS主催

11/22(土)

13:00～14:00 ※関係者限定

新城小学校体育館

しんしろ地域こども食堂(こどもPJ)

11/23(日)

①14:00～14:30 ②16:00～16:30

イオンモール明和 ハナショウブ広場

11/24(月・祝)

14:00～15:00 ●参加費1,000円

東横INN 伊勢市駅

11/28(金)

①17:00～17:30 ②18:30～19:00

●無料

イオンモール岡崎グルーヴィングステージ

睦美共催

11/30(日)

15:15～16:00※関係者限定

名古屋市総合社会福祉会館

北区こども食堂フェスタ(こどもPJ)

12月の開催予定

12/7(日)

14:00～15:00 ●参加費1,000円

東横INN 浜松駅北口

12/13(土)

10:00～11:00 ※関係者限定

児童発達支援事業所きりんくらぶ（こどもPJ）

12/17(水)

10:00～11:00 ※関係者限定

八熊コミュニティーセンター

子育てサロン八熊のプーさん(こどもPJ)

12/17(水)

18:30～19:30 ※関係者限定

ルチアホール

NAGAKEN主催

12/19(金)

10:30～11:30 ※関係者限定

荒越荘集会所

八幡育児サークル(こどもPJ)

12/23(火)

①13:00～13:30 ②15:00～15:30

●無料

イオンモールNagoya Noritake Garden

NAGAKEN共催

12/23(火)

①13:00～13:30 ②15:00～15:30

●無料

イオンモール東浦セントラルコート

NAGAKEN共催/東浦町後援

12/24(水)

①13:00～13:30 ②15:00～15:30

●無料

イオンモールナゴヤドーム前セントラルコート

フジ建設/マクドナルド共催

12/24(水)

10:30～11:30 ※関係者限定

東郷あやめこども園

DESIGN LINKS主催

12/24(水)

10:30～11:30 ※関係者限定

はなみずきこども園

DESIGN LINKS/NAGAKEN共催

12/24(水)

10:30～11:30 ※関係者限定

かわせみこども園

DESIGN LINKS/NAGAKEN共催

12/25(木)

①12:00～12:30 ②14:00～14:30

●無料

イオンモール各務原インター1Fセンターコート

12/26(金)

①13:00～13:30 ②14:30～15:00

●無料

無印良品イーアス春日井

NAGAKEN主催/春日井市後援

12/26(金)

①17:00～17:30 ②18:30～19:00

●無料

イオンモール岡崎セントラルコート

SAIZ共催

クラシックライブの活動を通じて、参加者も、演奏家も、主催者もみんなが笑顔に、まちが豊かになる。こんなに素晴らしいことはありません！

クラシックライブは様々な場所で開催されているので、お近くの会場へぜひ足を運んでみてください。無料公演もたくさんあります！

100万人のクラシックライブ(NAKAGEN)

⇒問合せ・詳細はこちら