◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース ― ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

2勝2敗となったワールドシリーズ（WS）は29日（日本時間30日）、ドジャースタジアムで第5戦が行われる。 ブルージェイズのスタメンが発表され、ドジャース先発が左腕スネルとあり、シュナイダーが「1番・左翼」、前日28日（同29日）の第4戦で逆転2ランを放ったゲレロが引き続き2番に入った。第1戦から中4日で新人右腕イエサベージが先発マウンドに立つ。

第3戦で右脇腹を痛めたスプリンガーはこの日もスタメンを外れた。試合前に会見したジョン・シュナイダー監督は「かなり良くなっている。今日はケージで打って、屋外でランニングもした。マシンで速球も打ったし、今後の反応を見ていく。本人が予想していたよりも、我々が想定していたよりも良い状態」と報告。「スタメンでなくても代打では出られる可能性が高い」と明かし、「間違いなく特別な存在。打撃だけじゃなくクラブハウスでもチームのムードをつくってくれる。成績も凄いけど、日々の立ち居振る舞いがそれ以上に価値がある」と存在感を口にした。

主砲ゲレロは今ポストシーズン（PS）で7本塁打、歴代2位26安打の打率.419と絶好調。打席で力みが見られない、と指摘されたシュナイダー監督は「元々そういうタイプの打者だが、このポストシーズンは特に際立ってる。三振が少なく、パワーもある。単に“ホームランバッター”というより“打球が強烈すぎてホームランになる打者”。彼が一番良い時はそういう状態なんだ」とコメント。打順については「誰が前を打つか、後ろを打つかで投手の攻め方も変わる。とはいえ、ブラディは誰が前後にいても自分の攻め方で投げられる選手だ。前を打つ選手は、彼が控えていることで良い球をもらいやすくなるし、後ろの打者にも“仕掛けられる力”が必要になる」と話した。

打線はレギュラーシーズンでMLBトップのチーム打率.265をマークし、WSでも4試合中3戦で2桁安打。コンタクト重視で三振数が少ない打撃について、指揮官は「去年から今年にかけて、“コンタクト能力”を生かしつつ“もっと強い打球を”という方向でバランスを取った。去年は全員が“7番アイアン”ばかり使ってたような感じだったけど（笑い）、今年は“どのクラブを使うか”を意識している」と進化を強調。「ピッチングの質が年々上がってる今、ボールを前に飛ばすことは不可欠。守備や投手にプレッシャーをかけることができる。ウチはそれをいろんな形でできるチームだと思う」と胸を張った。