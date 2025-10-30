【慶州（韓国南東部）＝池田慶太】韓国訪問中のトランプ米大統領は３０日、自身のＳＮＳへの投稿で、韓国が原子力潜水艦を建造することを承認したと明らかにした。

核兵器ではなく通常兵器を備えた原潜になる見通しで、米韓両政府は米国内での建造に向けた協議を本格化させる。トランプ氏は別の投稿で、韓国の原潜が米ペンシルベニア州フィラデルフィアで建造されるとの見通しを示した。

韓国は現在、原潜を保有しておらず、２９日の米韓首脳会談で韓国の李在明（イジェミョン）大統領が原潜開発への支援を要請していた。

トランプ氏は投稿で、「我々の軍事同盟はかつてないほど強力で、彼らが現在持っているディーゼル潜水艦ではなく、原子力潜水艦を建造することを承認した」と表明した。別の投稿では、「韓国は自分たちの原潜をフィラデルフィアの造船所で建造するだろう」とし、「我が国に『古き良きアメリカの造船業』が間もなく大きな復活を果たす」とアピールした。

トランプ氏は、２９日の李氏との首脳会談で両国の関税交渉が妥結したことを踏まえ、「韓国は米国に３５００億ドル（約５３兆円）を支払うことに合意した」と強調し、米国産の石油や天然ガスを「大量に購入することに同意した」とも指摘。韓国による対米投資額は６０００億ドル（約９１兆円）を超えるとしており、韓国の原潜建造の承認は、対米投資などの見返りとの見方も出ている。

韓国の原潜保有を巡っては、２９日の首脳会談で李氏が韓国の核燃料の再処理などを容認するよう求めた。現在、米韓原子力協定は韓国にウラン濃縮や原子力発電所の使用済み核燃料の再処理を禁じているが、今後、両国は同協定の改定作業の検討に入るとみられる。