LE SSERAFIM・宮脇咲良、ウエストの細さが異次元！腹筋ラインまで完璧な「国宝級スタイル」【PHOTO】

宮脇咲良が、圧巻のスタイルを披露した。

《写真》目のやり場に困る…宮脇咲良、胸元ざっくり私服SHOT

宮脇は10月29日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中で宮脇は、デニムのチューブトップ風ビスチェに赤のワイドパンツを合わせたスタイリッシュな装いを披露。ウエストがあらわになった衣装からは、美しく引き締まった腹筋がのぞき、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「大優勝」「国宝級スタイル」「直視できないほど可愛い」「カッコよすぎる」といった絶賛のコメントが相次いでいる。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇咲良が所属するLE SSERAFIMは、10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースし、カムバックを果たした。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。