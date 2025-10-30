【数学クイズ】1本の直線で図形を二等分するには？

この図形、1本の直線で二等分できますか？

突然ですが、皆さんにクイズです。

このL字型のような図形を、1本の直線だけで面積を半分に分けることはできると思いますか？

いかがでしょうか。おそらくパッとは答えが浮かばない人が多いでしょう。

長方形や正三角形のようなどこで半分にできるかが分かりやすい形とは違い、今回の図形は左右も上下も対称ではありません。

しかし実は、この図形もたった1本の直線できれいに二等分することができます。しかも、その方法は3通りもあるのです。

今回は、この問題の解き方を解説しながら、中学受験〜高校受験までの算数・数学で頻出となる「面積の対称性」の考え方について押さえていきましょう。

「二等分」のルール

今回の問題となっているL字型の図形を二等分する方法について考える前に、図形の二等分の基本ルールをまず押さえておきましょう。

A4用紙のような長方形の紙を渡されて、それを二等分するシーンを想像してみてください。

おそらく皆さんが最初に浮かんだのは、折り紙のように縦横どちらかを半分に折るやり方でしょう。たとえば縦の長さより横の長さの方が長い長方形であれば、横の長さを半分にするように折ることもできるし、縦の長さを半分にしてさらに細長い長方形を2つ作ることも可能です。そしてさらに、下の図のようにナナメの対角線に合わせて折り、2つの三角形を作る方法でも二等分することができます。

実際にA4の用紙を折ってみると分かりますが、ナナメに折る場合、縦横を半分にする場合とは異なり、折ってできた2つの三角形は重なり合いません。しかし、図で見て分かる通り、底辺も高さも等しい2つの直角三角形ができあがるため、面積は二等分になっています。

ちなみに余談ですが、先ほど例に挙げたA4の用紙は、長い方の辺の長さが半分になるように二等分すると、その二等分された長方形のサイズが「A5」になるようにできています。

もともと「A4」「A5」という言葉は、「A紙（A0）」という国際規格で定められた約1平方メートルの用紙を、「何回半分にしたか」をアルファベットと数字で表しているものなのです。（同様に、「B4」「B5」という言葉も「B紙」を何回半分にしたかを表しています。）

実は意外と身近な場面で、「二等分」の考え方は使われているのですね。

「二等分」する直線の共通点

さて、本題に戻りましょう。

先ほど、長方形を二等分する直線について、3つの例をあげました。この3つの直線の「共通点」について、皆さんはお気付きでしょうか？

難しい人は、3つの直線を重ねてみると見えてくるでしょう。

3つの直線を重ねると、ちょうど真ん中で交わることが分かります。実はこの点を通る直線は、必ずこの図形を二等分するのです。

この点は、「重心」（建築の世界では「図心」とも呼ばれる）と言います。つまり、まさにその図形の「中心」、重力が釣り合うところ、という意味ですね。

どんな図形にも「重心」はありますが、対称性がない図形だと重心を求めるのはかなり難しいです。しかし、長方形の場合、重心は簡単に求めることができます。なぜなら、重心は「対角線の交点」と一致するからです。

どんな長方形でも、対角線の交点を通る直線は必ずその図形を二等分します。上の図であれば、青色で描かれた直線はすべて、この長方形を二等分するのです。

この方法を使えば、最初の問題を解くことができます。それではいよいよ、今回のサムネイルの問題にチャレンジしてみましょう。

複数の長方形に「分解」する

今回の図形をパッと二等分できないのは、図形が長方形や正方形、ひし形といった形ではなく、凸凹していることが原因です。では、きれいに二等分できる長方形の組み合わせに分解し、それぞれを二等分してその図形を組み合わせれば、全体の面積もちょうど半分ずつにできると思いませんか？それが、「分解する」という考え方です。

L字型の図形を、高さが変わるところで縦に切り、2つの長方形に分解します。そして、それぞれの長方形に対角線を描き、その交点を求めます。最後に、それぞれの長方形の交点どうしを直線で結べば、その直線は2つの長方形をどちらも正確に二等分することになるため、この直線によって全体の面積も二等分されることになるのです。

いかがでしょうか。言葉だと難しいかもしれませんが、このような図を見るととても分かりやすいのではないでしょうか。左の大きな長方形も、右の小さな長方形も斜めの線によってちょうど二等分されることで、この問題の条件である「1本の直線で二等分する」というルールをクリアすることができるのです。

正解はひとつではない

さて、「対角線の交点」という視点を用いて、この問題を無事解くことができました。もちろんこれで終わりでも良いのですが、実はこの問題の解き方は今示した方法だけではないのです。

問題の図形を2つの長方形の組み合わせに分ける方法は、先ほどのような「左右に分ける」こと以外にも存在しますよね？そう、ズバリ「上下に分ける」方法です。

このように、図形の横幅が変わる境界線を引いて図形を上下2つの長方形の組み合わせに分けてしまえば、あとは先ほどと同様にそれぞれの長方形の対角線の交点を求め、その交点どうしをつなげるだけで完成です。先ほどとは角度が全く違う直線になりましたが、これも正確に図形を「二等分」できているのです。

実は、もう一つ方法があります。それは、「大きな長方形から小さな長方形を引く」考え方です。

これは余談ですが、数学ではこのような「少し大きいものを考えて、そこから足りないものを引く」という考え方が重宝される場合があります。

例えば「平方完成」という考え方では、

y=x^2+6x+7

という関数に対して、それよりも「+2」だけ大きな関数

y=x^2+6x+9

をあえて一度考えることで、元の式を

y=x^2+6x+7=(x^2+6x+9)-2=(x+3)^2-2

と変形することができ、これによってグラフが非常に書きやすくなります。

あえて少し大きなものを考え、その差を取ることでその数式自体をとらえる、という概念は非常に役に立つので、ぜひこの機会に活用してみてください。

ということで本題に戻ります。

今回の図形は、大きな長方形に対して右上だけがくぼみとなっている、と捉えることもできます。そのため、大きな長方形とその足りない部分である小さな長方形の「差」ととらえ、それぞれを二等分する直線を描くことで、L字型の図形の面積も二等分できるのです。

複数のアプローチを学ぶ

いかがでしたでょうか。このように、1つの問題に対して複数の答えがあり、それによって考え方も異なる、というのが数学の面白さの一つであると言えるのではないでしょうか。

今回紹介したような図形の面積を二等分する問題は、中学受験で頻出の分野となります。難しい公式や記号を使う必要がないため、小学生から楽しんで取り組む、学ぶことができるのです。

しかし、皆さんはこの問題を解いて、「大人にも、いや大人にこそ重要な考え方だ」と思ったのではないでしょうか。

実は数学で学ぶ考え方は、単なる数式理解のためだけに用いるものではなく、「物事に対して柔軟な姿勢で考え、複数のアプローチを検討する」という日常生活やビジネスの場面でも活用できるものなのです。

今回の問題に限らず、さまざまな数学の問題にチャレンジし、柔軟な思考力を鍛えていただけますと幸いです。

