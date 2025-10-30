直感的にひとまわり大きくなった印象

ジャパンモビリティショー2025で、新型『メルセデス・ベンツCLA』が日本初公開となった。

【画像】上級モデルより一歩先に行く！別物レベルで進化した『メルセデス・ベンツCLA』 全46枚

CLAといえば、メルセデス・ベンツのエントリーモデルファミリーとして知られてきたが、新型は『別物』といえるほど進化していることを実感した。上級モデルより一歩先に行く新しい取り組みが満載である。



新型『メルセデス・ベンツCLA』とドイツ本社から訪日したレナ・ブルネンバーグ氏。 山田真人

ドイツ本社から訪日したCLA開発担当であるレナ・ブルネンバーグ氏は、「EV用プラットフォームやOS（オペレーティング・システム）など弊社の最新技術を盛り込んだ」と自信を見せた。

まず、エクステリアだが直感的に「ひとまわり大きくなった」という印象だ。

先代モデルと比べて、全長35mm、全幅25mm、全高29mm、ホイールベースで61mm、それぞれ拡大した、ショートオーバハングでロングホイールベースとなった。

フロントグリルの中央、メルセデス・ベンツのシンボルであるスターパネルに同社初となるフルイルミネーションを採用。オプションのマルチビームLESヘッドサイトのポジションライトにも、メルセデス・スターが浮き上がる。

リアまわりについて、資料では『AMG GTのような』と形容しているが、実物はまさにその言葉通りの迫力がある。

インテリアは、オプション装備の第4世代MBUXによるスーパースクリーンを採用。メルセデス・ベンツが自社開発したオペレーティング・システム『MB.OS』を、同社として初めて全面的に採用した成果だといえる。

日本はまずBEVを導入

新型CLAには今回公開されたBEVのほかに、2L直列4気筒エンジンの48Vハイブリッドもある。また、欧州では7月にSB（シューティングブレーク）が登場している。日本市場向けには、BEV導入の準備が進んでいる状況だが、48Vハイブリッドとシューティングブレークについては現在のところ日本導入は未定だ。

欧州仕様のBEVは『CLA250＋ with EQテクノロジー（200kW)』と「CLA350 4MATIC with EQテクノロジー（260kW）』がある。



メルセデス・ベンツCLA 山田真人

容量85kWのリチウムイオン電池を搭載するが、正極にクラファイト（黒鉛）にシリコン酸化物を混合したことで、従来のバッテリーと比較してエネルギー密度が約20％向上した。

そのため、電費は200kWモデルで100kmあたり14.1〜12.2kWhまで伸びており、満充電の航続距離はWLTPモードで792kmに達した。車体は新開発のMMAを採用し、電圧は800Vのため、同じく200kWモデルでは急速充電10分間で最大325km分を充電が可能だ。

また、動力系の特長としてリアアクスルに2速トランスミッションを搭載。100km/hで自動的に切り替わるのが特長。

新型CLAはメルセデス・ベンツEVの新時代の幕開けだ。