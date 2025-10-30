ÀîÍ·¤Ó¸å¤Ë´¶À÷¤â¡Ä¸¤¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¡Ö¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥é¾É¡×¤Ã¤Æ¡©¡¡¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤â¡ª
¡Ö¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥é¾É¤¬ÈÓÇ½²Ï¸¶ÉÕ¶á¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àî¤äÃÓ¡¢¼¾ÃÏÂÓ¤Ç¤Î»¶Êâ¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÚÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¡Û´¶À÷·ÐÏ©¤¬¾Ü¤·¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤¿
¤½¤ó¤Ê¶ÛµÞ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¡¢Åìµþ¤ÎÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¡ÖBeSail_Animal¡Ê¥Ó¥»¥¤¥ë ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½¡¦Ê¡ËÜÈþÈÁ¤µ¤ó¡Ê@rescue_dog_cat¡Ë¤ÎInstagramÅê¹Æ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¤Ç´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸¤¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×ÃÎ¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÇÂ¨È¯¿®
Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤Î¸¤¤¬´¶À÷¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÃÎ¿Í¤«¤é¡ØÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä´Ö¤â¼£ÎÅ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¶À÷¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËµÞ¤¤¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
´¶À÷¤·¤¿¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤Ï¸½ºß¤â·üÌ¿¤Ë´ÇÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬¤¤²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬°ÛÊÑ¤Ë¤¹¤°µ¤¤Å¤¡¢½Ã°å»Õ¤¬¿×Â®¤Ë¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥é¤òµ¿¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥é¾É¤È¤Ï¡©Àî¤äÅÚ¾í¤«¤é´¶À÷¡¢Ã×»àÎ¨50¡ó
¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥é¾É¤Ï¡¢¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥éÂ°¤È¤¤¤¦ºÙ¶Ý¤¬´¶À÷¤¹¤ë¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¡£´¶À÷Æ°Êª¡Ê¼ç¤Ë¥É¥Ö¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¡Ë¤ÎÇ¢¤¬¿å¤äÅÚ¾í¤ò±øÀ÷¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸¤¤ä¿Í¤¬¸ý¤äÈéÉæ¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½é´ü¾É¾õ¤Ï¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢¸µµ¤¾Ã¼º¡¢È¯Ç®¡¢ÓÒÅÇ¤Ê¤É¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÎÂ¡¤ä¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ²«áÕ¤ä½Ð·ì¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ã×»àÎ¨¤ÏÌó50¡ó¤È¹â¤¯¡¢¼£ÎÅ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤ÈÌ¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
´ØÅì¤Ç¤âÁý²Ã¡¡¡È5¼ï¥ï¥¯¥Á¥ó¡É¤Ç¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤
¡Ö´ØÅì¤Ç¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÅìµþ¤ò´Þ¤à´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤âËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë´¶À÷Îã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ØÅì¤ÎÂ¿¤¯¤Î¸¤¤¬ÀÜ¼ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø5¼ï¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥é¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£8¼ï¤ä10¼ï¤Ë¤Ï¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥é¤Î·¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ý¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¡¼¥à¤Ç¸¤¤È°ì½ï¤ËÀî¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤¬¤Ç¤¤ë¡È¸½¼ÂÅª¤ÊÍ½ËÉºö¡É
Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö10¼ïº®¹ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Í¥º¥ß¤¬½Ð¤ë¾ì½ê¡¦¿åÊÕ¡¦¼¾ÃÏÂÓ¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤
¡¦¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¿å¤¿¤Þ¤ê¤Î¿å¤ò¤Ê¤á¤µ¤»¤Ê¤¤
¡¦ÀîÍ·¤Ó¤è¤ê¤â¡È¤ª¤¦¤Á¥×¡¼¥ë¡É¤¬°ÂÁ´
¡¦±«¤ÎÆü¤ä±«¾å¤¬¤ê¤Î»¶Êâ¤ÏÈò¤±¤ë
¡¦È¾Ç¯¤´¤È¤Ë¹³ÂÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀÜ¼ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
¡Ö¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÃ¯¤«¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸¤¤Ë¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë½Ã°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦Í¤ò¡×»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î´ê¤¤
´¶À÷Êó¹ð¤¬½Ð¤ë¤È¡¢»þ¤Ë»ô¤¤¼ç¤òÀÕ¤á¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¯À¸¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤²¤Þ¤»¤ó¡£¸ß¤¤¤ËÈóÆñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤é¤»¹ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡×ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤«¤é
¡Ö¸¤¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î´Ñ»¡¤ÈÃÎ¼±¤Ç¤¹¡×
Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¤¤â¿Í¤âÌ¿¤Î½Å¤ß¤ÏÆ±¤¸¡£Í½ËÉ¤äÃí°Õ´µ¯¤Ï¡ÈÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤¿¤á¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼é¤ë¤¿¤á¡É¤Î¤â¤Î¡£¤³¤Î¾ðÊó¤¬°ìÉ¤¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÅÏÊÕ À²»Ò¡Ë