やってしまった…年収120万円・25歳女性が後悔している「食材とお金を無駄にしてしまった」節約法
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという人もいるようで……。
今回はAll Aboutが実施した節約に関するアンケートから、25歳女性の失敗談をご紹介します。
家族構成：独身（子なし）
雇用形態：正社員
職業：インストラクター
年収：120万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
しかし、使う予定だったことをすっかり忘れ、冷凍庫の奥に保存したまま春を迎えてしまいました。
女性は「最終的にすべて廃棄することになり、節約どころか食材とお金を無駄にしてしまいました。食費も手間も無駄になり、とても悔しかったです」と後悔をにじませます。
女性はこの失敗から「無理なまとめ買いや冷凍保存は、自分の生活スタイルに合わなければ逆効果になる」と学びました。節約には量より計画性が重要だと実感したそうです。
また、「それ以来、毎日使う食材だけをその都度買うようにし、無駄を出さないよう心がけています」とコメントしています。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
女性は食費の節約で失敗してしまったそう。「去年の冬、節約のために野菜やお肉をまとめ買いし、小分けにして冷凍保存していました」と振り返ります。
毎日使う分だけを買う節約のためにとまとめ買いしたものの、冷凍した食材を使い切るのは難しかったようです。
