◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ブルージェイズのシュナイダー監督が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えた敵地での第５戦の試合前に記者会見を行った。

投手・大谷翔平から４点を奪うなど、６―２で快勝し２勝２敗のタイに戻した。これにより第６戦以降、本拠トロントでの決着が確定した。

敵地での第３戦、第４戦では本拠ロジャーズセンターに３万人規模のファンがつめかけ、ウォッチパーティー（パブリックビューイング）が行われている。シュナイダー監督は「本当に素晴らしい。屋根があり天候の心配がないのも良い。ＬＡにいても、我々はその熱を感じています。街と国にとっての意味の大きさを理解している。あれはウォッチパーティーの域を超えている」とファンのサポートに感謝。「今夜に集中しつつも、トロントに戻ってプレーできるのはうれしい。ファンはチームの一部になり、我々も彼らのためにやりたい」と第５戦を制して王手をかけ、凱旋（がいせん）することを約束していた。