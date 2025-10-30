女房役スミス 大谷翔平の好投を評価「失投は一球だけ。素晴らしいピッチングだった」



MLBワールドシリーズ第4戦がドジャー・スタジアムで行われ、ロサンゼルス・ドジャースはトロント・ブルージェイズに2-6で敗れた。

前日に延長18回の激闘を制してシリーズを2勝1敗とリードしていたが、この日の敗戦で戦績は2勝2敗のタイ。世界一連覇へ向け、再び振り出しに戻る形となった。

この試合、「1番・投手兼DH」で先発登板した大谷翔平（31）は、ワールドシリーズ初マウンドで6回0/3を投げて4失点。

3回にブルージェイズの主砲ゲレーロJr.に痛恨の逆転2ランを浴びたが、その後は粘り強く立て直し、7回途中まで投げ抜いた。

打撃では3打数無安打1四球に終わり、連続試合安打が「6」でストップしている。

試合後、大谷をマスク越しにリードしたウィル・スミス捕手（30）が報道陣の取材に応じ、女房役としてエースの投球を称えた。

「今夜の彼は本当に良かったと思います。ゲレーロJr.に投げたスライダーが甘く入ってしまった。それが痛かったですね。あの一球を除けば、全体的に素晴らしい内容でした」と大谷のピッチングを高く評価した。

相手のブルージェイズ打線についても「彼らはバットコントロールが本当にうまい。試合前から分かっていたけど、ああいう打線に対しては、わずかなミスも命取りになる」と分析。

それでも「大谷は明確なプランと感覚を持ってマウンドに立っていた。彼のボールのキレもよく、序盤から強い球を投げ込んでいた」と称賛を惜しまなかった。

シリーズはこれで2勝2敗のタイとなり、両チームとも譲らぬ接戦が続く。

「タフなシリーズだよ。昨日は長い試合で、今日は彼らにやられた。でも、これがワールドシリーズ。良いチーム同士がぶつかり合っている。明日は必ず取り返したい」とスミスは力を込めた。

