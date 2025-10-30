がん研究が注目！世界が注目する“奇跡のキノコ”フアイアの驚きのパワー【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

体の不調やがんにも効く史上最強の生薬「フアイア」とは

漢方が不眠や睡眠不足の改善に役立つことは前述しましたが、今、世界中から注目を集めている生薬があります。それが、「フアイア」。世界的に権威のある消化器疾患の専門誌「ＧＵＴ」にも、その効果が論文として掲載されました。

フアイア（学名：Trametes robiniophila Murr）は中国では古くから伝統医学で用いられてきた生薬です。槐という樹木に生えるキノコの一種で、その特異な生育環境と希少性から長らく研究の対象にはなりませんでした。ところが、近年になって成分が分析されるようになり、特にがんの研究分野でその効果への期待が高まっています。

「ＧＵＴ」誌に掲載された研究論文に、肝細胞がん（肝臓がん）の根治切除後の患者１０４４人を対象にしたランダム化臨床試験の報告があります。それによると「フアイアを投与した患者のほうが無再発率、生存率ともに高い」ことがわかり、明らかな抗がん作用が確認されています。

フアイアの抗がん作用をもたらしているのが、「ＴＰＧ - １」という成分。主に免疫調節作用や抗腫瘍作用があるとされています。つまり、がん細胞の増殖を抑えたり、 アポトーシス（プログラムされた細胞死）を誘導したり、さらには免疫細胞を活性化してがん細胞への攻撃を促したりする力があるのです。

研究は発展途上ですが、がん患者の希望の光となり得るフアイア。将来、腫瘍以外の不調や睡眠の悩みにも寄り添う生薬となるかもしれません。

可能性だらけの「生薬フアイア」

フアイアのすごいところは抗腫瘍作用と免疫調節作用。ウイルスや腫瘍には免疫を活性化させる一方で、アレルギーなど過敏な免疫の働きは下げます。

フアイア

槐の老木に寄生する数百種類のキノコのうちのひとつ。天然物はほぼ絶滅していて、現在は工場内で培養精製され、顆粒やタブレットとして提供されている。「第３の生命線」といわれる糖鎖の一つであるTPG -1が主成分。さまざまな免疫システム異常への効果が期待されている。

フアイアを投与したことで免疫疾患に及ぼす作用

