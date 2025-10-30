ブルージェイズ 2勝2敗のタイに戻す シュナイダー監督「これが我々のチームの強さ。ゲレーロの一振りがチームに勢いを与えた」



シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

MLBワールドシリーズ第4戦がドジャー・スタジアムで行われ、トロント・ブルージェイズが6―2でロサンゼルス・ドジャースを破った。

前日に延長18回の激闘を制して連勝を狙ったドジャースは、大谷翔平のワールドシリーズ初登板で挑んだが、ゲレーロJr.の逆転2ランなどに屈し、シリーズ成績は2勝2敗のタイに戻った。

試合後、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は会見に応じ、チームの投手陣の粘りと、主砲ゲレーロJr.の一打を称賛した。

「昨夜のような試合の後でここまで立て直せるチームは多くない。シェーン（・ビーバー）は素晴らしい仕事をしてくれたし、ブラド（ゲレーロJr.）のスイングは試合を変える一打だった」と語った。

この日のブルージェイズは、ビーバーが7回途中まで1失点と安定した投球を見せ、バセット、メイソン、バーランドらリリーフ陣が継投で逃げ切った。

シュナイダー監督は「シェーンは集中力が高く、ゾーンをうまく使って投げた。彼のような投手がいることはチームの"最高到達点"を引き上げる」と、今季途中加入のエース右腕を高く評価した。

一方で、注目を集めた大谷翔平との対決では、3回のゲレーロJr.の本塁打が試合の流れを変えた。

「あのスイングは本当に特別だった。スイーパーという球種は本来、ポップフライを誘うボールだが、ブラドは完璧に捉えた。ショウヘイが注目を集める中で、あの一発がチームに勢いをもたらした」と、主砲をたたえた。

シュナイダー監督は最後に「18イニングの試合を経て、また立て直した。これが我々のチームの強さ」と語り、再び勢いを取り戻したチームの結束力を強調した。

シリーズは第5戦に突入し、勝利したチームが王手をかけることになる。

