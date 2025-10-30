【日本】
日銀政策金利（10月）時刻未定
予想　0.5%　前回　0.5%（日銀政策金利)

【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）15:30
予想　N/A　前回　0.3%（前期比)
予想　N/A　前回　0.8%（前年比)

ドイツ雇用統計（10月）17:55
予想　6.4%　前回　6.3%（失業率)
予想　N/A　前回　1.4万人（失業者数)

ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）18:00　
予想　0.1%　前回　-0.3%（前期比)
予想　0.2%　前回　0.2%（前年比)　
予想　N/A　前回　-0.2%（季調前前年比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（10月）19:00　
予想　-14.2　前回　-14.2（ユーロ圏消費者信頼感)

ユーロ圏景況感指数（10月）19:00
予想　95.6 　前回　95.5 （景況感指数)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）19:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.2%　前回　1.5%（前年比)

ユーロ圏雇用統計（9月）19:00
予想　6.3%　前回　6.3%（ユーロ圏失業率)

ドイツ消費者物価指数（速報）（10月）22:00
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.4%（前年比)　
予想　0.2%　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.2%　前回　2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

ECB政策金利（10月）22:15
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)　
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)　
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【スイス】
KOFスイス先行指数（10月）17:00
予想　98.5　前回　98.0（KOFスイス先行指数)

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（9月）18:30
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　2.1%（前年比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります