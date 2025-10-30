本日の予定【発言・イベント】
11:00 米中首脳会談
正午前後 日銀金融政策決定会合結果、展望レポート
15:30 植田日銀総裁、記者会見
22:45 ラガルドECB総裁、記者会見
22:55 ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）
31日2:00 テュディン・スイス中銀理事、講演
2:15 ローガン・ダラス連銀総裁、会議開会挨拶
欧米主要企業決算
フォルクスワーゲン、シェル、ソシエテジェネラル、クレディアグリコル
アップル、アマゾンドットコム、コインベース、イーライリリー、メルク
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
正午前後 日銀金融政策決定会合結果、展望レポート
15:30 植田日銀総裁、記者会見
22:45 ラガルドECB総裁、記者会見
22:55 ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）
31日2:00 テュディン・スイス中銀理事、講演
2:15 ローガン・ダラス連銀総裁、会議開会挨拶
欧米主要企業決算
フォルクスワーゲン、シェル、ソシエテジェネラル、クレディアグリコル
アップル、アマゾンドットコム、コインベース、イーライリリー、メルク
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります