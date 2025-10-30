米ＩＴ大手グーグルの親会社アルファベットが２９日発表した２０２５年７〜９月期決算は、売上高が前年同期比１６％増の１０２３億４６００万ドル（約１５・６兆円）、最終利益が３３％増の３４９億７９００万ドルだった。

生成ＡＩ（人工知能）サービスの需要が好調で、売上高と最終利益は四半期ベースで過去最多となった。

増収増益は１０四半期連続で、売上高と利益は市場予想を上回った。生成ＡＩサービスの提供基盤であるクラウド事業の売上高が３４％増の約１５２億ドルと伸びた。売上高の７割超を占めるオンライン広告事業は１３％増の約７４２億ドルだった。

検索サービスや傘下の動画投稿サイト「ユーチューブ」の利用も堅調だった。グーグルは昨年５月にＡＩ要約サービス「ＡＩオーバービュー」を、今年５月にはＡＩ検索サービス「ＡＩモード」の提供を開始し、ＡＩ機能の導入を進めている。

クラウド事業への需要が高まっていることを受け、２５年の設備投資額を従来の８５０億ドルから９１０億〜９３０億ドルに増額することも発表した。ＡＩ向けデータセンターの整備に充てる。

サンダー・ピチャイ最高経営責任者（ＣＥＯ）は２９日、「当社のＡＩ戦略が力強い勢いをもたらしている」との声明を出した。（ニューヨーク支局 小林泰裕）