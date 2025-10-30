竹野内豊、『あんぱん』で「名言メーカー」と話題に 今まで経験したことない反響に驚き
俳優の竹野内豊（54）が、21日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】変わらずかっこいい！ダンディーすぎる竹野内豊
朝ドラ『あんぱん』ではアンパンマンの作者やなせたかしさんがモデルの登場人物の「育ての父」を演じた竹野内。数々のドラマや映画に出演してきたが、今までに経験したことないくらい反応が大きかったという。
特に悩める息子たちにかける言葉が話題になり「こんなお父さん欲しかった」「名言メーカー」などと言われていたが、台本に作詞家でもあるやなせたかしさんの言葉がたくさん書かれており言葉の力を改めて感じたと語る。
竹野内自身の父は自衛官。しつけには厳しい人だったが、一緒にバラエティー番組をよく見ていたそう。家族4人の団らんの中での父の大きな笑い声は、亡くなって10年以上たった今でも時折思い出すと話す。
【写真】変わらずかっこいい！ダンディーすぎる竹野内豊
朝ドラ『あんぱん』ではアンパンマンの作者やなせたかしさんがモデルの登場人物の「育ての父」を演じた竹野内。数々のドラマや映画に出演してきたが、今までに経験したことないくらい反応が大きかったという。
特に悩める息子たちにかける言葉が話題になり「こんなお父さん欲しかった」「名言メーカー」などと言われていたが、台本に作詞家でもあるやなせたかしさんの言葉がたくさん書かれており言葉の力を改めて感じたと語る。
竹野内自身の父は自衛官。しつけには厳しい人だったが、一緒にバラエティー番組をよく見ていたそう。家族4人の団らんの中での父の大きな笑い声は、亡くなって10年以上たった今でも時折思い出すと話す。