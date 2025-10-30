日本最大のラーメン情報メディアとして知られている「ラーメンWalker関西2026」が10月28日に発売された。掲載されているラーメンは、なんと231杯。最高に旨いラーメンだけを集めた一冊だ。話題の新店を集めた「新店ダービー関西杯」や厳正な審査で金・銀・銅を決める「ラーメンWalkerグランプリ関西2025」などの特集記事のほか、ラーメン大好きアナウンサーとして知られ、週に４、５回は食べ歩きに出かけている麺馬鹿ことABCテレビアナウンサーの横山太一がSNSでバズっている、あの麺をリポートしている。

今号で横山アナウンサーが訪れたのは、大阪・天満橋にある「中華そば 辻」。期間限定で始めた“酸辣ヂャン麺”が大バズリし、看板メニューをしのぐほどの注文が殺到したためレギュラーメニューになったという。その“酸辣ヂャン麺”は、とろみの強いあんと和歌山のラーメン店に特注する太麺が特徴的で、あんの上にかけられている自家製ラー油は辛さの奥に旨味を何重にも広げてくれるそうだ。

さっそく横山アナは店主の辻さんへインタビュー。酸辣ヂャン麺が誕生したきっかけを尋ねると「かつて大阪・福島にあった『末広亭』で出されていたローメンを見たことが最初」だという。「末広亭」は旧ABCテレビ本社ビルが建っていた場所から目と鼻の先にあった有名店だけに、今回横山アナが「中華そば 辻」にお邪魔していることも何かの縁を感じる。

“酸辣ヂャン麺”は器に表面張力ギリギリまであんがのっており、ド迫力のインパクトだ。雑誌で見てもらうと見開きいっぱいに掲載されており、美味しさが観ている側にも伝わってくる。横山アナはこの日のリポートに一張羅のゴールド“麺馬鹿シャツ”で臨んでいるが、ゴールドに輝く“麺馬鹿シャツ”よりも、横山アナの顔ほども大きさがある“酸辣ヂャン麺”の器の大きさに目をひかれてしまう。

「ラーメンWalker」には、さらにヂャン麺が食べられるお店や横山アナの近況についても掲載されているほか、有効期間中何度でも使える「麺パス」や人気店の一杯が超お得にいただける「半額クーポン」がついていたりと、至れり尽くせりの充実した内容になっている。見ているだけで今すぐ食べたくなってしまう「ラーメンWalker関西2026」は、全国の書店・コンビニエンスストアで発売中だ。

横山太一（ABCテレビアナウンサー）

