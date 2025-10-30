今回は、共働きなのに家事を一切しない夫の言い訳についてのエピソードを紹介します。

家事が苦手なフリをし続け…

「俺も妻も共働きですが、家事は妻の担当です。俺も別に家事ができないわけじゃないけど、面倒くさいし家事する時間があるなら趣味の時間にあてたいんです。『家事なんか人生の無駄だろ？』と正直思っています。

結婚した当初、妻は俺に何度も家事をやらせようとしたけど、俺は家事が苦手なフリをして、徹底的に家事から逃げてきました。ようは『家事が苦手な夫』を演じたわけです。

で、妻は結局あきらめて、家事を全部やってくれるようになりました。ちなみに俺はSNSで『家事逃げ夫』というアカウントを持っているんですが、そこには『家事をしない夫たち』が集まってきて、『いかに家事から逃げるか』のテクニックをシェアし合っています。まぁ妻にこんなことがバレたら、大変なことになりますがね」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ この男性は、奥さんに対し罪悪感など一切なさそうですね。控えめに言って最低だと思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。