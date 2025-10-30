本日10月30日（木）よる7時54分〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、秋の料理ハンデマッチ1時間SP！今回は岡村隆史（ナインティナイン）、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）の“凡人シェフ軍団”が、プロの料理人と2つのテーマで対決に挑む。

“鉄人シェフ”は三度目の登場となる天才シェフ。ミシュランガイド2025で、 選考員がお勧めするセレクテッドレストランに選ばれたフランス料理レストラン「LA BONNE TABLE」の中村和成シェフ。見届け人ゲストは許豊凡（INI）、解説は平野レミ氏、和田明日香氏が務める。

そして今回、凡人チーム起死回生の助っ人として、待望の新メンバーが新加入！「M-1グランプリ」で名を馳せ大ブレイクを果たした期待の新人がかき回してくれるのか？「料理はやったことがないだけ。やったらできる」と豪語し、早くも大型ルーキーの雰囲気を感じさせるが果たして？

最初の対決テーマは“あんかけ焼きそば”。岡村が「あんかけないと、あきませんか？」とボヤく中、今回もスーパーでの買い出し＆キッチンでの調理に使える時間は凡人チームが60分、鉄人は30分。予算は凡人チーム10,000円に対して鉄人はたったの1,000円。フレンチの中村シェフは「作ったことはあまりないですけど大好きなので！」とやる気満々。

凡人チームの買い物中には、鉄人が明日使える時短マメ知識を披露。“海老の殻をスムーズに剥く”、“魚の皮を簡単に剥く”方法を紹介する。

あんかけ焼きそばは、あんがポイント。一般的には海鮮を使って出汁をとるが、鉄人には海鮮を買う予算がない。そこで使ったのはなんと緑茶！「カテキンが具材に合う」という目の付けどころに、和田氏は「どんな味を引き出すのか楽しみ」と食い入る。

一方の凡人チームはあんの作り方で試行錯誤を繰り返すも、予算をつぎこんだ贅沢なあんかけ焼きそばが完成。見た目は美味しそうだが…果たしてどちらが勝つのか？

2回戦のテーマは“アジの南蛮漬け”。釣りが趣味の岡村は作ったことがあるといい「今日勝ちます」と宣言。一方、アジはおろすのに時間がかかるので「厳しい戦いになる」と鉄人は頭を悩ませる。

しかし、時短を考慮した鉄人のタレとアジの下処理には注目！次々披露される手技には許も「きれいな動き」と感動。一方の凡人チームも和田氏が「完璧ですね」と褒める出来栄え。料理未経験の新メンバーが奇跡を起こすのか？勝利を掴むのはどっち？