酪農王国・北海道。だからこそ、新鮮な牛乳を使った乳製品はどれも香り、コク、味わいが格別。さらに製造元によっておいしさはさまざま。そこで、編集部厳選の商品をご紹介。バター、ミルク、チーズなどあれこれと取り寄せて、自身の好みの逸品を見つけ出してみてください。

北海道の素材がいきいきと響き合う和洋に◎なバター『川島旅館』

北海道に魅力的なバターは数あれど、こんなに心躍る製品はそうそうない。酪農で知られる豊富町の川島旅館のフレーバーバターだ。

とよとみフレーバーバター（10g×10種アソート）2484円（税込・送料別）

『川島旅館』とよとみフレーバーバター（10g×10種アソート） 2484円（税込・送料別） コクがありながら口当たりは驚くほど軽やか。鮭ぶしやバジルはパスタに絡めても大正解！

温泉旅館ながら、地元の生乳の加工段階で余剰となった生クリームからバターを作り、道産素材をブレンドするという発想がもう最高でしょ？

フレーバーは道内の農家や漁師が手がける素材にこだわり、料理に使いやすい「鮭ぶし」や「利尻昆布」から、北海道らしい「山わさび」、「ハスカップ」まで、バラティエ豊かな10種。

新鮮なバターの風味はそのままに素材の持ち味を楽しめるよう、道産のてん菜糖や宗谷の塩を用いて、保存料や添加物は使わない。10gの一つひとつに、北海道への愛が詰まっている。

［内容］いちごバター10g、ハスカップバター10g、はちみつバター10g、ブルーベリーバター10g、さくらんぼバター10g、鮭ぶしバター10g、山わさびバター10g、みそバター10g、利尻昆布バター10g、バジルバター10g

・冷凍

・賞味期限／発送から冷蔵で30日

［店名］『北海道豊富温泉川島旅館』

［電話］0162-73-5000

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://kawashimapb.official.ec/

牧場直送の味をあれこれ楽しめる欲張りセット『Milk Stand 北海道興農社』

牧場の牛乳が百花繚乱の北海道で、あれこれ試したい、自分好みの味を見つけたい！なんて人におすすめしたいのは、こんなアソートセット。新千歳空港でミルク専門店などを展開する北海道興農社のスタッフが、道内各地の牧場直送の商品6〜8種をセレクトして届けてくれる。

北海道産牛乳・飲むヨーグルト3000円セット【スタッフセレクト】3000円（税込・送料別）

『Milk Stand 北海道興農社』北海道産牛乳・飲むヨーグルト 3000円セット【スタッフセレクト】 3000円（税込・送料別） ゴクゴク飲むより、丁寧に味わいたいかも

内容は都度変わり、たとえば今回は成分無調整＆低温殺菌の牛乳4種と飲むヨーグルト4種、計8か所の牧場の異なる味を飲み比べできて、かな〜り満足。ときにはコーヒー牛乳が入ることもあるそうで、こりゃあワクワクが止まりません！

［内容］都度変わる。一例（今回の撮影商品）：オホーツクおこっぺ有機牛乳180ml、養老牛放牧牛乳180ml、宇野牧場史上最高峰の牛乳に辿り着きました200ml、ミルクデザイングラスフェッドミルク200ml、あすなろぷれーんのむヨーグルト140ml、山川牧場のむヨーグルト145ml、びえい物語ジャージーミルクヨーグルト150ml、十勝加藤牧場ゴールデンジャージーのむヨーグルト200g

・冷蔵

・賞味期限／牛乳は4〜6日程度、飲むヨーグルトは6〜12日程度

［店名］『Milk Stand 北海道興農社』

［電話］0123-25-8600

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://store.hokkaido-konosha.co.jp/

足寄町農家の生乳を使い手作りここだけの口福『しあわせチーズ工房』

高校生の頃から夢はチーズ職人。道内の牧場を巡り、行き着いたのが足寄（あしょろ）町だった。山の上にこの小さな工房を開いた本間さんは、惚れ込んだ町内の牧場の搾りたて生乳を使い、昔ながらの銅釜でチーズを作っている。

Bset（簡易包装）5750円（税込・送料別）

『しあわせチーズ工房』B set（簡易包装） 5750円（税込・送料別） 「幸」2種は熟成期間で異なる味わいや香りが楽しい

青草の香りを感じる「幸」、ウォッシュタイプ特有の香りがどこかフルーティな「茂喜登牛」、羊乳100％の「羊のハード」など、Ｂsetに入るチーズは5種。口にすると、牧歌的な風景が瞼に浮かぶよう。で、極めつきは「大空ヨーグルト」。飲むチーズかの如き丸い酸味とコク深い余韻に感嘆。

くぅ〜、いいセットだ。

［内容］ヨーグルト400g、幸約100g×1、幸（18ヶ月熟成）約80g、しあわせラクレット約100g、茂喜登牛1／5ホール（約140g）※エゾマツまたはエゾヤマザクラ、羊のハード約40g※在庫状況により内容は変わる

・冷蔵

・賞味期限／ヨーグルトは製造から18日、茂喜登牛はカットから14日、その他カットから45日

［店名］『しあわせチーズ工房』

［電話］0156-26-2585

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://www.shiawasecheese.com/shop

個性あふれる新しくも実直なナチュラルチーズ『アンジュ・ド・フロマージュ』

工房があるのは“北限のブナ林”で知られる黒松内町。雄大な大地でのびのびと育まれた町内の牛のミルクや自社で育てたヤギの乳を原料に、なるべく機械に頼らず手作業で作られるチーズたち。なんとも個性豊かで、でも日常に寄り添うような逸品が揃う。

チーズ各種（牛乳製）「クロマツナイ ブラン」864円、「モッツァレラ」648円、「クランベリー」1080円、「トーマクロマツナイ 」864円、「フロマージュ・ド・リュイル（トリュフ）」1080円、「オアハカ」1296円（すべて税込・送料別）

『アンジュ・ド・フロマージュ』チーズ各種（牛乳製）「クロマツナイ ブラン」864円、「モッツァレラ」648円、「クランベリー」1080円、「トーマクロマツナイ 」864円、「フロマージュ・ド・リュイル（トリュフ）」1080円、「オアハカ」1296円（すべて税込・送料別）

やさしい風味の白カビチーズやモッツァレラをはじめ、クランベリーを合わせたデザートタイプ、トリュフパウダーとともにオイル漬けにしたものなど、登場するのは時季によりさまざま。購入可能なチーズについてはメールで確認を。

［内容］クロマツナイブラン100g、モッツァレラ70g、クランベリー100g、トーマクロマツナイ100g、オアハカ200g、フロマージュドリュイル（トリュフ）100g

・冷蔵

・賞味期限／商品により異なる

［店名］『アンジュ・ド・フロマージュ』

［HP］http://www.angedefromage.com/top.html

［購入方法］インスタグラムのDMで（Instagram.com/ange.de.fromage）

酪農家がつくる長期熟成チーズの深みにハマる『長坂牧場チーズ工房』

道東の標茶（しべちゃ）町で3代続く牧場だ。放牧酪農の恵みを形にすべく、約10年前にチーズ工房をオープン。自社牧場の搾りたて生乳をそのまま用いたチーズは酪農家だからこそ。フランスの伝統製法で手作りする無添加の味わいにファンが多いのも納得だ。

2種4個詰め合わせセット3500円（税込・送料別）

『長坂牧場チーズ工房』2種4個詰め合わせセット 3500円（税込・送料別）

人気は、5〜8月の放牧期間中の生乳のみで作って長期熟成させた「みのり」。噛むほどに旨みが広がり、ナッツのような香りもいい。そこに黒胡椒をピリッと加えた「こしょう」もまた魅惑的。小さくカットしてつまみにしたら永遠に食べていられそう。

［内容］みのり（ハード）100g×2、みのりこしょう（セミハード）100g×2

・冷蔵

・賞味期限／発送から35日

［店名］『長坂牧場チーズ工房』

［電話・FAX］015-488-6355

［購入方法］オンラインショップ・FAXで

［HP］https://www.nagasaka-cheese.com/

熟成や加熱により味わい、香りが変幻自在！『チーズ工房アドナイ』

おこっぺ町といえばオホーツク海に面した酪農の町。その地で家族経営する『アドナイ』は、欧州の農家を手本に、町内の酪農家の生乳を使い、季節や農家ごとの個性を生かしたチーズ作りに取り組んでいる。

変化が楽しい大人なセット3300円（税込・送料別）

『チーズ工房アドナイ』変化が楽しい大人なセット 3300円（税込・送料別）

定番「トム・ド・アドナイ」は穏やかな風味、雪だるま型の「スカモルツァ・スモーク」は、加熱するとベーコンのような香りに。ウォッシュタイプの「フロマージュ・ド・エール」は、熟成とともに柔らかく。

香りや変化が楽しめる3種のセットで、変幻自在の表情に魅せられて。

［内容］フロマージュ・ド・エール(TSUBASA)180g、トム・ド・アドナイ110g、スカモルツァ・スモーク200g

・冷蔵

・賞味期限／発送から18日程度

［店名］『チーズ工房アドナイ』

［電話］0158-82-3133

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://adonaicheese.stores.jp/

撮影／鵜澤昭彦、文／飯田かおる

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

