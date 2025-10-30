¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ëµ±¤¤¤¿¿·À± ÃÒíç³Ø±à¤Î£±Ç¯¡¦ÂÀÅÄÏ¡¤¬ËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÎÆ»
¡¡10·î18Æü¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£³ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï£¶²ó10Ã¥»°¿¶¤ÎÂçË½¤ì¡£¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¤É¤ó¤Ê²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È¡¢º£¤µ¤é¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÂÑÀ¤¬¤Ä¤¤¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤Î¥±¥¿³°¤ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¥¹¥±¡¼¥ë´¶È´·²¤Î£±Ç¯À¸¡Û
¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÒíç³Ø±à¤Î1Ç¯¡¦ÂÀÅÄÏ¡¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Î¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ£±²óÀï¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡Âå¤ÎÌîµå³¦¤òÃ´¤¦¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤¬¡¢Íâ½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤ÆßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÒíç³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡ËÂÐ¶áÂçÉÕ¡ÊÂçºå¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Î¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¡£É®¼Ô¤ÏÃÒíç³Ø±à¤Î±¦Íã¼ê¤ËÅ£¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ë»Ñ¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡£ÂÇµå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢°®¤ê´¹¤¨¤Æ±¦ÏÓ¤ò¿¶¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡£Êü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¹½¤¨¤¿Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡È®Ñï¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ£¹¤ÎÌ¾Á°¤òÂç²ñ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÂÀÅÄÏ¡¡×¤È¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È£±Ç¯À¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌîµå¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¿ÈÄ¹183¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å79¥¥í¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤È¿ô»ú°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¿ÈÄ¹¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃÒíç³Ø±à¤Ï½øÈ×¤ËºÇÂç£µÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢£¸ÂÐ£¶¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££µÈÖ¡¦±¦Íã¼ê¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëÄÉ·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¶áÂçÉÕ¤ËÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¾Ç¤ë¤Ê¤«¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÚÃæ³Ø»þÂå¤ËÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¡Û
¡¡¥³¥¢¤ÊÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¤Î¤³¤È¤òÅê¼ê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÀÅÄ¤ÏµþÅÔ¥·¥Ë¥¢¤ËºßÀÒ¤·¤¿Ãæ³Ø£³Ç¯»þ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU¡Ý15ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢U¡Ý15¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£¤ª¤â¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£³¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜ¤Î½éÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÅê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÂÀÅÄ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç¤¹¡£Ìî¼ê¤âÅê¼ê¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¤Ç¤ÏÎ¾Êý¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿»þ¤Ë¹ø¤È¥Ò¥¸¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÌî¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥±¥¬¤â¼£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤âºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ³Ø»þÅÀ¤ÇµåÂ®¤Ï140¥¥í¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï139¥¥í¤¬ºÇÂ®¤À¤È¤¤¤¦¡£ÂÀÅÄ¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âº·É¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¿Í´ÖÀ¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âÆ»¤Ë¥´¥ß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤é½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤¬£³ËÜÎÝÂÇ¤È10Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤âÂÀÅÄ¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²Ç¯Á°¤ÎÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ú¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï²£ÉÍ¹â¤ÎÀî¾å·Å¡Û
¡¡ÂÀÅÄ¤ÏÃæ³Ø£³Ç¯»þ¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç£¹»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤°Û¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤Ï£³¥¥í¤â¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î·Ð¸³¤Ïº£¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢µ»½Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡U¡Ý15ÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÂÀÅÄ¤ÏÀî¾å·Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ò°ìÃÊ¡¢ÆóÃÊ¤ÈÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¤³¤ÎÆü¡¢Àî¾å¤Ï»³Íü¤ÎÃÏ¤Ç½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¡¦¹âºê¾¦ÂçÉÕÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ò´Þ¤à£±»î¹ç£²ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçÇúÈ¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ²¼¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃÒíç³Ø±à¤Ï¶áµ¦Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡ÊÅìÍÎÂçÉ±Ï©Àï¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¡¢Íè½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂçÃ«¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¤Ç£´ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£²ËÜÎÝÂÇ£µ»Íµå¤È¤¤¤¦Ä¶¿ÍÅª¤Ê³èÌö¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Âå¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£¹â¹»Ìîµå³¦¤Ë»µ¤«¤ì¤¿¼ï¤Ï¡¢£²Ç¯¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£