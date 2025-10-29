ジュエリーブランド「ガルニ」に金山大成が参画　ファッション性高めたデザインで若返りに手応え

1997年に誕生した、デザイナーの上野健夫が手掛けるジュエリーブランド「ガルニ（GARNI）」のクリエイティブチームに、2025年春夏コレクションから「サブレーションズ（SUBLATIONS）」やジュエリーブランド「ヒアーズ（h’eres）」を手掛ける金山大成が参画した。30周年の節目を前に新たな1歩を踏み出した新生ガルニは、どう変化したのか。2025年秋冬コレクションの展示会で、初動の手応えと最新コレクションについて上野と金山に訊ねた。

客層の若返りに手応え 新生ガルニはどう変わった？

ガルニは今年で28周年。30周年を前に刷新を図った背景について上野は、「ブランドがターゲットにしていきたい20代、30代のリアルなニーズを知りたかった」と語る。そこで、20〜30代からの支持が厚いヒアーズのクリエイションやものづくりの姿勢に共感したことから、金山を抜擢。プリミティブな印象の強い従来のコレクションも継続しながら、金山のアイデアを取り入れた、よりエッジの効いた「コレクションライン」を立ち上げた。

創業当初は男性客が中心だったのに対して、ギフト需要などを理由に徐々に女性客からの注目が集まりつつあったガルニ。もともと女性客はいたものの、そのほとんどが男性へのギフト需要で、アイテムのサイズ展開が限られていたことやデザインが比較的無骨なテイストだったことなどを理由に、女性のニーズを網羅できずにいた。そこで、新体制以降「20〜30代のファッション好きな男女」をコアターゲットとして設定。サイズ展開も見直し、ペアでシェアできるようなデザインを取り入れている。

中でも金山のアイデアが色濃く反映されているのは、西洋の甲冑から着想を得た「アーマーリング」や、指先に装着する「フィンガーチップリング」といった、指先を包み込む大胆なデザイン。2025年秋冬コレクションでは、狙い通りファッション感度の高い20〜30代や女性客からも好評だったという。今シーズンは、より曲線的な要素を増やすことで抜け感を表現。一見するとハードな印象も与えるが、身につけてみると意外と肌馴染みがよくなるように、“パンクになりすぎない”洗練性を追求した。

ジュエリー初心者からファッション好きまで、幅広い層が楽しめるコレクション製作のため、「レイヤードしたくなるジュエリー」も重要なテーマの一つとして掲げる。単体でも、複数種類を組み合わせても楽しめるスタイリングの提案を通して、「洋服のように指先も自由にスタイリングをする感覚を楽しんでほしい」と金山氏は話す。

「ガルニの魅力は、長年積み重ねられた高い技術や経験によって、幅広いテイストのデザインを高いクオリティで実現できるところ。イメージを上野さんに伝えると、ファーストサンプルの段階から完成品のようなクオリティのアイテムが出来上がるので毎回驚いています」と金山。「今後は指先だけでなく身体までシームレスに飾るような、ファッションとジュエリーの垣根を超えた表現にも挑戦してみたいです」とコメントした。

上野は「自分一人でやっていたら、指先につけるリングのようなアイデアは、なかなか形にしなかったかもしれません。金山さんのアイデアを形にするという作り方はとても新鮮で自分自身もとても楽しかったです」と話す。「メンズジュエリーに対するニーズは、ブランドを立ち上げてから現在までの約30年間で大きく変化しました。かつては特別な時にだけ身につけるものという認識が強く、特にアメリカブランドの人気が高い傾向がありました。一方で現在では多くの男性が普段からジュエリーをファッションの一部として自然に身につけるようになり、日常使いに適した洗練性や着けやすさが求められます。今後も日常生活に馴染みながら意外性も備える、面白いデザインを提案していけたら」と展望を語った。

